Εξαρθρώθηκε στο Αγιονέρι εγκληματική οργάνωση διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, κατασχέθηκε τεράστια ποσότητα, 3 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης καπνικών προϊόντων προχώρησε το ελληνικό FBI στο Αγιονέρι Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει πέντε συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο αδέλφια, βασικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 10.000.000 τσιγάρα σε 543.000 πακέτα, ενώ κατασχέθηκαν και 20.148 συσκευασίες καπνού.

Η επιχείρηση του ελληνικού FBI έγινε χθες το βράδυ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση. Η εισαγωγή των λαθραίων τσιγάρων γινόταν με νταλίκα, ενώ η οργάνωση φέρεται να είχε ήδη διακινήσει πάνω από 300.000 πακέτα και πάνω από έξι εκατομμύρια τσιγάρα.

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Οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται σε πάνω από 3.000.000 ευρώ.

Το Αγιονέρι είχε επισκεφθεί ο πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, και από εκεί, αναφερόμενος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, είχε κάνει λόγο για «μεγάλα ψάρια».

Μιλώντας τότε για τις υποθέσεις του Χωριάτικου και της Pizza Fan, ο πρωθυπουργός είχε πει ότι «αυτές εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους "μεγάλους", όχι απλά να κυνηγήσουμε τους "μικρούς"».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποδομήθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων – 5 συλλήψεις

Κατασχέθηκαν -10.860.000- τσιγάρα, -20.128- συσκευασίες λαθραίου καπνού, συνολικού βάρους άνω του -1- τόνου, -71- ρολόγια, μεταξύ των οποίων και πολυτελή, φορτηγό όχημα, -15.000- ευρώ κ.ά.

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Το σύνολο των τσιγάρων που διακινήθηκαν ξεπερνά τα -17.010.000-

Το προσδοκώμενο παράνομο όφελος ανέρχεται στα -1.360.800- ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποδομήθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων (τσιγάρων) με κύριο πεδίο δράσης τη Θεσσαλονίκη.

Σε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης, συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη -6- ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

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Προηγήθηκε πολύμηνη αστυνομική έρευνα, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν εξακριβώσεις στοιχείων εμπλεκόμενων προσώπων, χώρων αποθήκευσης και επιχειρησιακών οχημάτων, ενώ χαρτογραφήθηκε το δίκτυο λιανικής διάθεσης των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, ενώ εκτιμάται ότι η δράση της εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν ασκούσαν άλλη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και έχουν απασχολήσει επανειλημμένα για ομοειδή αδικήματα.

Ειδικότερα, ως προς τον ρόλο των μελών της οργάνωσης, προέκυψαν τα ακόλουθα:

44χρονος, είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της, καθώς συμμετείχε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διακίνησης των λαθραίων καπνικών προϊόντων, από τη μεταφορά και τις φορτοεκφορτώσεις έως και την αποθήκευσή τους. Παράλληλα, επέβλεπε τη διαδικασία διακίνησης, έλεγχε την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων και επιτηρούσε τους χώρους για τον εντοπισμό ενδεχόμενης παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων,

δύο 50χρονοι, είχαν αναλάβει την παραλαβή, φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των λαθραίων καπνικών προϊόντων. Επιπλέον, κατά περίπτωση, αναλάμβαναν καθήκοντα προπομπών, προκειμένου να διασφαλίζεται η μη ανίχνευση των μεταφερόμενων ποσοτήτων από τις διωκτικές Αρχές, ενημερώνοντας έγκαιρα τα υπόλοιπα μέλη σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας,

60χρονος, είχε παραχωρήσει για τις ανάγκες της οργάνωσης αποθηκευτικό χώρο, εντός αυλής της οικίας του, ενώ παράλληλα είχε αναλάβει τη φύλαξη των αποθηκευμένων λαθραίων καπνικών προϊόντων,

19χρονος και ένας ανήλικος, συμμετείχαν σε επιμέρους ενέργειες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο 50χρονων είχε αναλάβει συστηματικά, σχεδόν σε καθημερινή βάση, την παράδοση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στη λιανική πώληση, καθώς και την είσπραξη χρηματικών ποσών από τις πωληθείσες ποσότητες.

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Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον πέντε έμποροι λιανικής πώλησης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προμηθεύονταν λαθραία τσιγάρα από τον συγκεκριμένο 50χρονο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθήκη και επιχειρησιακό φορτηγό, το οποίο ήταν πλήρως έμφορτο με λαθραία τσιγάρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.086- χαρτοκιβώτια λαθραίων καπνικών προϊόντων, που περιείχαν -500- πακέτα των -20- τσιγάρων έκαστο, δηλαδή -543.000- πακέτα που περιείχαν -10.860.000- τεμάχια τσιγάρων,

-20.128- συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους άνω του -1- τόνου λαθραίου καπνού (-1.006- κιλά καπνός),

-71- ρολόγια, από τα οποία ορισμένα πολυτελή,

φορτηγό όχημα (τράκτορας με επικαθήμενο),

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και

το χρηματικό ποσό των -15.000- ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα, το σύνολο των ποσοτήτων που διακινήθηκαν ανέρχεται σε -1.701- χαρτοκιβώτια (BOX) λαθραίων καπνικών προϊόντων, δηλαδή -850.500- πακέτα που περιείχαν -17.010.000- τεμάχια τσιγάρων.

Το προσδοκώμενο όφελος για την εγκληματική οργάνωση από τη διακίνηση των ανωτέρω ποσοτήτων ανέρχεται στα -1.360.800- ευρώ.

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Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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