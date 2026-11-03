Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση εκβιαστών -Κατηγορούνται για ρίψη χειροβομβίδων και απόπειρα δολοφονίας, 5 συλλήψεις - iefimerida.gr

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται ότι δραστηριοποιούνταν σε εκβιάσεις, εκρήξεις με ρίψεις χειροβομβίδων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, έγκλειστα σε σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα Σύρων σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνοια.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.