Εξαρθρώθηκε στο Αγιονέρι εγκληματική οργάνωση διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, κατασχέθηκε τεράστια ποσότητα, 3 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης καπνικών προϊόντων προχώρησε το ελληνικό FBI στο Αγιονέρι Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν πέντε συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν δύο αδέλφια, βασικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 10 εκατ. τσιγάρα σε 543.000 πακέτα, ενώ κατασχέθηκαν και 20.148 συσκευασίες καπνού

Η επιχείρηση του ελληνικού FBI έγινε χθες το βράδυ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση. Η εισαγωγή των λαθραίων τσιγάρων γινόταν με νταλίκα, ενώ η οργάνωση φέρεται να είχε ήδη διακινήσει πάνω από 300.000 πακέτα και πάνω από 6 εκατ. τσιγάρα.

Οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται σε πάνω από 3.000.000 ευρώ.

Προκειται για το χωριό που πριν λίγες ημέρες είχε επισκεφθεί ο πρωθυπουργός και από εκεί, αναφερόμενος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, είχε αναφερθεί σε «μεγάλα ψάρια

Αναφερόμενος τότε στις υποθέσεις του Χωριάτικου και της Pizza Fan, ο πρωθυπουργός είχε πει ότι «οι υποθέσεις αυτές εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους "μεγάλους", όχι απλά να κυνηγήσουμε τους "μικρούς"».