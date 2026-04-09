Λαμία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων -Τέσσερις συλλήψεις μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - iefimerida.gr

Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η ΕΛ.ΑΣ. στη Λαμία, συλλαμβάνοντας τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Στη σύλληψη τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λαμίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της Ο.Π.ΔΙ. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των Αρχών.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Λαμία

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport και την επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν υπό διακριτική παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αξιοποίηση στοιχείων και αποδεικτικού υλικού οδήγησε στην πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένων ερευνών σε κατοικίες, επαγγελματικό χώρο και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήθος πειστηρίων που τεκμηριώνουν την παράνομη δράση των συλληφθέντων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και μετρητά

Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται 2 κιλά και 927,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, ναρκωτικά και αναβολικά δισκία, καθώς και ζυγαριές ακριβείας και τρίφτες κάνναβης.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και πέντε φυσίγγια, δύο σιδηρογροθιές, ένα ξύλινο ρόπαλο, ναυτική φωτοβολίδα, σπρέι πιπεριού και εξοπλισμός αεροβόλου όπλου. Οι Αρχές εντόπισαν επίσης το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, δέκα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ένα smartwatch και χειρόγραφες σημειώσεις.

/ Φωτογραφία: ΥΔΕΕ Λαμίας

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

/ Φωτογραφία: ΥΔΕΕ Λαμίας

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, από όπου παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Ενώπιον της Ανακρίτριας Λαμίας ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, Δημήτριος Κρούπης και Αργυρώ Καραφέρη, δήλωσαν ότι θα μελετήσουν τη δικογραφία και θα καταθέσουν τους ισχυρισμούς τους κατά την απολογία των εντολέων τους.

