Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα -Αναφορές για πάνω από 250 περιστατικά σε τρεις ημέρες - iefimerida.gr

Πάνω από 250 άτομα προσήλθαν με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της περιοχής, οι τοπικές αρχές αναζητούν την αιτία, καθώς από την περασμένη Παρασκευή, περισσότεροι από 250 συμπολίτες μας εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Το thessaliatv.gr, αναφέρει πως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου εξετάστηκαν 111 άτομα, από τα οποία τα 85 εμφάνιζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Σάββατο προσήλθαν 90 πολίτες, με 72 περιστατικά να αφορούν τη συγκεκριμένη νόσο, ενώ την Κυριακή εξετάστηκαν 80 άτομα, από τα οποία τα 51 παρουσίαζαν σχετικά συμπτώματα.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι στο νερό -Τα πρώτα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάτι



Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων σε δείγματα νερού δεν έδειξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν σύνδεση με τα περιστατικά. Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Ελευθερία ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, ο ΕΟΔΥ είχε ενημερωθεί από την περασμένη Παρασκευή. Δείγματα ελήφθησαν από το δίκτυο ύδρευσης της Ελασσόνας, ενώ, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Αδριαννή Κομνηνά, έλεγχοι έγιναν επίσης στη Γαλανόβρυση και στο Στεφανόβουνο. Νέες δειγματοληψίες αναμένονταν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παρακολούθησης.