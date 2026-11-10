Ελασσόνα: 261 τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, 125 ασθενείς χρειάστηκαν βραχεία νοσηλεία - iefimerida.gr

Μέχρι σήμερα το απόγευμα 379 ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας έχουν προσέλθει για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, από την αρχή της έξαρσης της νόσου στην περιοχή.

Από τους 379 προσελθόντες ασθενείς, με γαστρεντερίτιδα διαγνώσθηκαν οι 261, ενώ από τους τελευταίους οι 125 παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλευόμενοι στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του Κέντρου Υγείας Ελασόνας.

Σύμφωνα με πηγές του iefimerida, στο νοσοκομείο Λάρισας δεν έχει παρατηρηθεί κάτι αξιοσημείωτο για την εποχή ούτε υπάρχει εικόνα μαζικής προσέλευσης ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ιδρύματος.

Ειδικοί επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχουν λάβει δείγματα νερού από διάφορα σημεία της επίμαχης περιοχής, προκειμένου να διενεργήσουν τις απαραίτητες μικροβιολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να «δείξουν» τον παθογόνο παράγοντα που έχει προκαλέσει την έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα.