 Εξάρχεια: Λήξη συναγερμού για την ύποπτη τσάντα σε πεζοδρόμιο -Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Λήξη συναγερμού για την ύποπτη τσάντα σε πεζοδρόμιο -Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικοί με μηχανές
Αστυνομικοί με μηχανές / INTIME: ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ
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Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των Εξαρχείων καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της ύποπτης τσάντας που είχε εντοπιστεί.

Όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο που πραγματοποίησε ο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών η τσάντα δεν είχε μέσα κάτι επικίνδυνο παρά μόνο ρούχα.

Λόγω του περιστατικού η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μπενάκη από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως το ύψος της οδου Ερεσσού και στην οδό Καλλιδρομίου από το ύψος της οδού Ζωοδούχου Πηγής.

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