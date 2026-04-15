Εξάρχεια: Διέφυγε τον κίνδυνο ο υπάλληλος περιπτέρου που δέχθηκε δολοφονική επίθεση -Αναζητούνται οι δράστες - iefimerida.gr

Έχουν περάσει ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή που ο άτυχος υπάλληλος περιπτέρου δέχεται επίθεση με μαχαίρι από δύο ληστές στα Εξάρχεια.

Οι αστυνομικοί μόλις έχουν φτάσει στο σημείο και εντοπίζουν τον άτυχο άνδρα, όπως αποκαλύπτει το iefimerida.gr, να βρίσκεται ξαπλωμένος στο κράσπεδο, φέροντας ένα βαθύ τραύμα στο πόδι.

Λίγο νωρίτερα, οι δύο άνδρες τον πλησίασαν και του ζήτησαν τις εισπράξεις.

Εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του θύματος στους αστυνομικούς, τους απάντησε πως δεν έχει χρήματα επάνω του και τότε ο ένας εκ των δραστών, τον κάρφωσε με το μαχαίρι στο αριστερό του πόδι. Ο υπάλληλος του περιπτέρου άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους καλώντας σε βοήθεια ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Εξάρχεια: Διέφυγε τον κίνδυνο ο υπάλληλος του περιπτέρου -Δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες

Δύο 24ωρα αργότερα και οι αδίστακτοι κακοποιοί δεν έχουν εντοπιστεί. Οι αστυνομικοί που τους αναζητούν έχουν εντοπίσει οπτικό υλικό από κάμερες γειτονικών καταστημάτων και σπιτιών και προσπαθούν να το αξιοποιήσουν ώστε να φτάσουν στην ταυτότητά τους. Ο τραυματίας-υπάλληλος του περιπτέρου ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ζει από πραγματική τύχη διότι δεν επλήγη η κεντρική αρτηρία του ποδιού του.

Η παραβατικότητα στην περιοχή των Εξαρχείων είναι αυξημένη τα τελευταία χρόνια, κυρίως με μικροληστείες αλλά και διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Τέτοιου είδους περιστατικό έχει αρκετό καιρό να καταγραφεί και οι κάτοικοι εμφανίζονται προβληματισμένοι, ζητώντας από τις Αρχές βελτίωση της αστυνόμευσης της περιοχής τους.