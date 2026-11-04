Εξαρθρώθηκε οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους και τους αποσπούσε χρήματα και κοσμήματα σε περιοχές της Αττικής - iefimerida.gr

Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους, προσποιούμενη τους λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων, αποσπώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα σε περιοχές της Αττικής.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το μεσημέρι της 1ης Νοεμβρίου τέσσερις άνδρες -45, 44, 42 και 37 ετών- έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, σε Αχαρνές και Ζεφύρι, με τη συνδρομή της αντίστοιχης υπηρεσίας του Ζεφυρίου.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν κυρίως τις πρωινές ώρες, κινούμενα ανά ζεύγη με τη χρήση οχήματος, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και την προσέγγιση των θυμάτων τους.

Ειδικότερα, επέλεγαν ηλικιωμένους και, προσποιούμενοι τους λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων, επιχειρούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια, με διάφορα προσχήματα, τους έπειθαν να επιβιβαστούν στο όχημά τους και να τους συνοδεύσουν σε τράπεζες, ΑΤΜ ή στις οικίες τους. Με αυτόν τον τρόπο αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν οι ίδιοι χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν 5.000 ευρώ, το όχημα που χρησιμοποιούσαν, κοσμήματα και χρυσαφικά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.