Εξαφανίστηκε 17χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής - iefimerida.gr

Εξαφανίστηκε 17χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές λόγω της εξαφάνισης ενός 17χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, ο ανήλικος αγνοείται από σήμερα Δευτέρα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Αυτός είναι ο ανήλικος που εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

Ο Εουάντα Γιουσέφ, 17 ετών, έχει ύψος 1,75μ. και είναι αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ