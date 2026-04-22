Εξαφάνιση στην Κρήτη: «Τους τελευταίους δύο μήνες ήταν ήσυχη και δεν είχε επαφή με κανέναν» λέει ο γιος της 43χρονης - iefimerida.gr

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται η οικογένεια της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από την Κρήτη, την οποία αναζητούν οι αρχές μετά την εξαφάνισή της το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Αντ1 ο μεγάλος γιός της μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. «Περιμένουμε απλά τις πληροφορίες, δεν έχουμε κάποιο δεδομένο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αρχές προσπαθούν αν εντοπίσουν πρώτα το αυτοκίνητο της 43χρονης και μετά «να φτάσουμε λίγο στα σημεία που έχει αφήσει το στίγμα του τηλέφωνο και όλα αυτά».

Άφησε σημείωμα ότι θα πάει μία βόλτα εδώ κοντά

Όσον αφορά στα όσα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής ο ίδιος σημείωσε ότι «είχε αναφέρει ότι θα πάει μία βόλτα εδώ κοντά με ένα σημείωμα που είχε γράψει. Ως γνωστόν, αυτό το κάνει όταν είναι να πάει κάπου κοντά για να ενημερώσει την αδερφή μου, δηλαδή για να μην αγχώνεται το παιδί».

Κληθείς να απαντήσει εάν έχει ξανασυμβεί να φύγει για μέρες ο γιος της 43χρονης Ελευθερίας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «έχει τύχει να φύγει μερικές ώρες και είχε ενημερώσει και τα ξέραμε όλα. Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι ότι κάτι είχε αλλάξει στην συμπεριφορά της. Απλά την περασμένη εβδομάδα είχε αναρρωτική λόγω ενός θέματος που είχε στη μέση της. Έχει κήλες και την ταλαιπωρούν, αυτό δεν έχει κάτι άλλο για να δικαιολογεί το οτιδήποτε. Ούτε με φίλη της, ούτε με κάποιο συγγενή να έχει κάποια προβλήματα, ήταν όλα φυσιολογικά».

«Δεν μπορώ καθόλου να αναμείξω τον πατέρα μου στην υπόθεση»

Αναφερόμενος στη σχέση που έχει η μητέρα του με τον πατέρα του μετά τον χωρισμό τους ο ίδιος σημείωσε ότι αν και υπήρχαν κάποιες διαφωνίες παλαιότερα, πλέον, «έχουν λυθεί και είναι όλα φυσιολογικά. Απλά εκκρεμούν κάποια δικαστήρια και είναι σε στάδιο που θα λυθούν. Αυτά είχα να κάνουν με διατροφή και με διαζύγιο. Δεν ήταν κάτι άλλο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πατέρας μου είναι αρραβωνιασμένος. Δεν μπορώ καθόλου να τον αναμείξω σε όλη την υπόθεση. Η μόνη επαφή που έχουν είναι το δικαστήριο με τη μητέρα μου. Δεν έχουν κάποιες άλλες προστριβές. Είχαν τακτοποιηθεί πολλά ζητήματα παλαιότερα και είχε ησυχάσει, είχαμε τακτοποιηθεί στο σπίτι μας που είχαμε μετακομίσει από πέρσι και ήταν όλα πιο καλά από ποτέ να σας πω την αλήθεια» σημείωσε χαρακτηριστικά ο γιος της 43χρονης και πρόσθεσε:

«Η μητέρα μου είχε σκοπό πάντα μία ζωή να ξαναβρεί έναν άνθρωπο να ζήσει τη ζωή της. Δεν ήταν ότι ήταν κολλημένη σε κάτι. Με τον χωρισμό (σ.σ. από τον σύντροφό της) δεν ήταν αναστατωμένη. Όπως είναι λογικό, επειδή είχε έναν άνθρωπο ένα διάστημα και είχαν μία σύνδεση και το είχε πάρει λίγο όπως το παίρνει ο κάθε άνθρωπος. Ότι χωρίζω, δεν έχω επαφή και αυτά. Και τους τελευταίους δύο μήνες ήταν ήσυχη και δεν είχε επαφή με κανέναν. Ήταν όλα καλά».