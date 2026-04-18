Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σώος ο 7χρονος που άρπαξε ο πατέρας του - Εντοπίστηκε στα Μετέωρα μετά από Amber Alert, για την εξαφάνισή του - iefimerida.gr

Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 7χρονου στη Θεσσαλονίκη, που είχε αρπάξει ο πατέρας του. Το παιδί εντοπίστηκε σώο στα Μετέωρα.

Ο 7χρονος Βαγγέλης είχε απαχθεί από τον πατέρα του από την περιοχή των Συκεών το βράδυ της Πέμπτης 16 Απριλίου. Το παιδί εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές και είναι καλά στην υγεία του.

Ο ανήλικος βρέθηκε στην περιοχή των Μετεώρων Θεσσαλονίκης, θέτοντας τέλος στην αγωνία των αρχών και των οικείων του, που τον αναζητούσαν από την ημέρα της εξαφάνισής του.

Ο 7χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς έπειτα από κινητοποίηση που είχε ξεκινήσει αμέσως μετά την καταγγελία για αρπαγή. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το παιδί σε σύντομο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας την ασφάλειά του.

Για την υπόθεση είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του παιδιού. Η κινητοποίηση συνέβαλε καθοριστικά στη γρήγορη εξέλιξη της υπόθεσης.

Στήριξη από το Χαμόγελο του Παιδιού

Η οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στο πλευρό του 7χρονου και της οικογένειάς του, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη και κάθε αναγκαία βοήθεια μετά το περιστατικό.