Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: «Από τη στιγμή που έγινε αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου, σκέφτομαι αρνητικά», λέει ο γιος της - iefimerida.gr

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας στην Κρήτη,﻿ η οποία έχει εξαφανιστεί από την Κυριακή.



Οι έρευνες τωνΑρχών συνεχίζονται προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι της εξαφάνισης. Την υπόθεση περιπλέκει ο θάνατος του πρώην συντρόφου της 43χρονης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα στο κεφάλι από καραμπίνα.



Ο άνδρας, όπως έγραψε το iefimerida.gr και ο Γιώργος Σόμπολος, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας μια κοντόκαννη κυνηγετική καραμπίνα στο εκκλησάκι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά, έξω από το χωριό του Προφήτη Ηλία.

Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: «Η μητέρα μου είχε ξαναφήσει σημείωμα ότι θα φύγει»

Μιλώντας στο Mega, ο γιος της 43χρονης Βαγγέλης Ροζάκης περιέγραψε ότι το πρωί της εξαφάνισης της μητέρας του, ο ίδιος και ο αδελφός του έφυγαν για αγροτικές εργασίες. Το μεσημέρι, η αδελφή του είδε ένα σημείωμα που είχε αφήσει η μητέρα τους που έλεγε ότι φεύγει με το αυτοκίνητο βόλτα και δεν θα αργήσει. «Όπως έχω ενημερώσει και τις Αρχές αυτό η μητέρα μου το έχει ξανακάνει, να αφήσει ένα σημείωμα το οποίο μας ενημερώνει ότι θα φύγει. Πάντα είχαμε ενημέρωση και από το τηλέφωνο», είπε, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με καταγραφικό υλικό η μητέρα του έφυγε λίγο μετά τις 11:00.



«Όσα άτομα είχαν επαφή με τη μητέρα μου, όπως κι εμείς, ήταν πριν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί το βράδυ Σαββάτου εμείς ήμασταν στο σπίτι όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει, γιατί δεν υπήρξε κάποια παράξενη συμπεριφορά, ούτε να είναι αγχωμένη με κάτι ή να νιώθει άβολα», είπε ο κ. Ροζάκης.



Σχετικά με τον χωρισμό με τον πρώην συντρόφό της που βρέθηκε νεκρός, ανέφερε: « Είχαν χωρίσει πριν δύο με τρεις μήνες περίπου. Ο χωρισμός τώρα ήταν ένας φυσιολογικός χωρισμός, δεν χρειάστηκε να μπούμε στη μέση εμείς να υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος καυγάς έντονος. Στεναχωρημένοι δεν ήταν, γιατί ήταν ένας λογικός χωρισμός. Δηλαδή είχαν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι απλά δεν ταιριάζουν και προχώρησαν τη ζωή τους δηλαδή. Και ο σύντροφός της μετά από λίγο διάστημα μάθαμε ότι είχε νέα σχέση».



«Από τη στιγμή τώρα που έγινε και αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της μητέρας μου, έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά. Εγώ το μόνο που θέλω να ξέρω είναι να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής», ανέφερε σε άλλο σημείο.