Έτσι τιμωρούν όσους παρκάρουν παράνομα στις γειτονιές της Αθήνας -Το viral ποστ που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου - iefimerida.gr

Το φαινόμενο της παράνομης και της αντικοινωνικής στάθμευσης έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους του λεκανοπεδίου να αναλάβουν δράση και να «τιμωρήσουν» με τον δικό τους τρόπο όσους εξακολουθούν να… καταπατούν την κοινή λογική.

Η παράνομη στάθμευση αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί όλες τις «γειτονιές» της Αθήνας, καθώς επεκτείνεται ακόμα και σε εκείνες τις περιοχές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν περιαστικές.

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