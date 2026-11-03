 Έτσι τιμωρούν όσους παρκάρουν παράνομα στις γειτονιές της Αθήνας -Το viral ποστ που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι τιμωρούν όσους παρκάρουν παράνομα στις γειτονιές της Αθήνας -Το viral ποστ που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου

Toyota Yaris
Το παράνομα σταθμευμένο Toyota Yaris
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το φαινόμενο της παράνομης και της αντικοινωνικής στάθμευσης έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους του λεκανοπεδίου να αναλάβουν δράση και να «τιμωρήσουν» με τον δικό τους τρόπο όσους εξακολουθούν να… καταπατούν την κοινή λογική.

Η παράνομη στάθμευση αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί όλες τις «γειτονιές» της Αθήνας, καθώς επεκτείνεται ακόμα και σε εκείνες τις περιοχές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν περιαστικές.

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