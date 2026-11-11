Έτσι θα τελειώσει η κίνηση στην Αττική Οδό -Το άγνωστο σχέδιο με τις νέες λωρίδες κυκλοφορίας, τι θα αλλάξει - iefimerida.gr

Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την αναβάθμιση ενός από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Αθήνας βρίσκονται υπό εξέταση, σύμφωνα με νέα μελέτη που εκπονήθηκε και βρίσκεται στα χέρια του carandmotor.gr.

Η Αττική Οδός αποτελεί έναν από τους πλέον επιβαρυμένους κυκλοφοριακά δρόμους της Αθήνας, καθώς τα φαινόμενα συμφόρησης είναι σχεδόν καθημερινά, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα η Πολιτεία να αναζητά διαρκώς τρόπους για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση των πιο προβληματικών τμημάτων της.﻿

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