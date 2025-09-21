 Έτσι θα «καρφώνεις» τους αγενείς οδηγούς -Η νέα εφαρμογή για να αναφέρεις τα προβλήματα σε λεωφορεία, μετρό και τραμ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα «καρφώνεις» τους αγενείς οδηγούς -Η νέα εφαρμογή για να αναφέρεις τα προβλήματα σε λεωφορεία, μετρό και τραμ

Λεωφορείο
Σε λεωφορεία, τραμ και μετρό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η νέα εφαρμογή repost.oasa.gr
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με φωτογραφίες, βίντεο και άμεση παρακολούθηση της πορείας της αναφοράς, το report.oasa.gr αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μια νέα σελίδα γράφετε στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, καθώς από το πρωί της Πέμπτης λειτουργεί η πλατφόρμα report.oasa.gr, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να καταγγέλλουν σε πραγματικό χρόνο ό,τι στραβό συναντούν σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Τη νέα υπηρεσία παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων χωρίς καθυστερήσεις ή γραφειοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ λεωφορείο Τραμ τρένο μετρό application εφαρμογή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ