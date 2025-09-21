Έτσι θα «καρφώνεις» τους αγενείς οδηγούς -Η νέα εφαρμογή για να αναφέρεις τα προβλήματα σε λεωφορεία, μετρό και τραμ - iefimerida.gr

Με φωτογραφίες, βίντεο και άμεση παρακολούθηση της πορείας της αναφοράς, το report.oasa.gr αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μια νέα σελίδα γράφετε στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, καθώς από το πρωί της Πέμπτης λειτουργεί η πλατφόρμα report.oasa.gr, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να καταγγέλλουν σε πραγματικό χρόνο ό,τι στραβό συναντούν σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Τη νέα υπηρεσία παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων χωρίς καθυστερήσεις ή γραφειοκρατία.

