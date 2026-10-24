 Ετοιμάζεται ο μεγαλύτερος πεζόδρομος της Αθήνας -Σε ποια περιοχή θα βρίσκεται - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ετοιμάζεται ο μεγαλύτερος πεζόδρομος της Αθήνας -Σε ποια περιοχή θα βρίσκεται

πεζόδρομος Αθήνας
Ο μεγαλύτερος πεζόδρομος της πρωτεύουσας κατασκευάζεται στο The Ellinikon
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με την ολοκλήρωση του έργου η όψη των νοτίων προαστίων θα αλλάξει σημαντικά καθώς ο πεζόδρομος των 2,7 χιλιομέτρων θα αποτελέσει ένα «πράσινο» μονοπάτι αναψυχής, η συνδέοντας τον αστικό ιστό της με το θαλάσσιο μέτωπο.

Παράλληλα με τις οδικές παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού, η πολιτεία ήδη «τρέχει» ένα στρατηγικό πλάνο που αφορά όχι μόνο την αναβάθμιση της αισθητικής αλλά και την λειτουργική μεταμόρφωση της πρωτεύουσας.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πεζόδρομος Αθήνα ελληνικό THE ELLINIKON

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ