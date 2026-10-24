Ετοιμάζεται ο μεγαλύτερος πεζόδρομος της Αθήνας -Σε ποια περιοχή θα βρίσκεται - iefimerida.gr

Με την ολοκλήρωση του έργου η όψη των νοτίων προαστίων θα αλλάξει σημαντικά καθώς ο πεζόδρομος των 2,7 χιλιομέτρων θα αποτελέσει ένα «πράσινο» μονοπάτι αναψυχής, η συνδέοντας τον αστικό ιστό της με το θαλάσσιο μέτωπο.

Παράλληλα με τις οδικές παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού, η πολιτεία ήδη «τρέχει» ένα στρατηγικό πλάνο που αφορά όχι μόνο την αναβάθμιση της αισθητικής αλλά και την λειτουργική μεταμόρφωση της πρωτεύουσας.

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