 Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2026-2027: Όλες οι συστάσεις για τους ενήλικες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2026-2027: Όλες οι συστάσεις για τους ενήλικες

Ένεση
Ένεση / Φωτογραφία αρχείου shutterstock
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βασίλης Βενιζέλος

Αναρτήθηκε πριν από λίγη ώρα από το υπουργείο Υγείας το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων για το 2026-2027.

Η εγκύκλιος, την οποία υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, περιλαμβάνει τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για 14 κατηγορίες εμβολίων.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τους ηλικιωμένους, τους χρονίως πάσχοντες, τους ανοσοκατεσταλμένους και τις εγκύους, ενώ προβλέπονται ξεχωριστές συστάσεις για επαγγελματίες υγείας, ταξιδιώτες και άλλες ομάδες με αυξημένη πιθανότητα έκθεσης σε λοιμώξεις.

Μεταξύ των αλλαγών και των ειδικότερων προβλέψεων περιλαμβάνεται η προσθήκη του 21δύναμου συζευγμένου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου ως εναλλακτικής επιλογής του 20δύναμου.

Παράλληλα, καθορίζονται τα ηλικιακά όρια και τα εμβολιαστικά σχήματα για τη γρίπη, την COVID-19, τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) και τον έρπητα ζωστήρα.

Επιπλέον, διατηρείται η πλήρης αποζημίωση του εμβολίου κατά του HPV για αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 15 έως 18 ετών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ενώ δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη του τετάνου μετά από τραυματισμό και την προστασία από τον μηνιγγιτιδόκοκκο.

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