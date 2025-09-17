Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε τα έργα στην Πινακοθήκη διαμαρτυρήθηκε για την επαναφορά τους - iefimerida.gr

Συγκέντρωση έξω από την Εθνική Πινακοθήκη, όπου τον περασμένο Μάρτιο ο τότε βουλευτής της «Νίκης» Νικόλαος Παπαδόπουλος βανδάλισε έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, πραγματοποίησαν ενώσεις Χριστιανών και πιστοί.

Το κάλεσμα έγινε από τον «Ελληνικό Παλμό», το κίνημα που ίδρυσε ο ίδιος ο Παπαδόπουλος, μετά την αποχώρησή του από τη «Νίκη».

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την επιστροφή των έργων που είχαν βανδαλιστεί στην Πινακοθήκη και φωνάζουν συνθήματα όπως «έξω τα εκτρώματα απ' την Πινακοθήκη», «Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία», «έξω οι μασόνοι από την Εκκλησία», ενώ στο «στόχαστρό» τους βρέθηκε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα εμβόλια, οι μετανάστες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, από τον οποίο ζητούσαν να δώσει το «παρών», αλλά και η κυβέρνηση.

Ο Παπαδόπουλος σε δηλώσεις του έβαλε κατά της Εθνικής Πινακοθήκης, κάνοντας λόγο για «βεβήλωση» των ιερών προσώπων και «πορνικά βίντεο που αντί για μουσική υπόκρουση έχουν το “Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε” - που είναι η προσευχή επίκλησης στο Άγιο Πνεύμα - και τον εθνικό ύμνο.

Ερωτηθείς για την επαναφορά των έργων του Κατσαδιώτη είπε ότι «ήταν εωσφορική κίνηση, να τα ξαναβάλουν επειδή τους “ρίξαμε” τον Βάαλ (θεός των ειδωλολατρών).