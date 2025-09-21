Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο Κερατσίνι -Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια [βίντεο] - iefimerida.gr

Κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ υπέστη σοβαρή ζημιά στο Κερατσίνι, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή και μετατρέποντας δρόμους και πεζοδρόμια σε ποτάμια.

Η βλάβη εντοπίστηκε στην οδό Γαληνού, όπου το νερό εκτινάχθηκε με δύναμη σχηματίζοντας πίδακα που έφτανε μέχρι και τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Το εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο που ανάρτησαν κάτοικοι στα social media.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένα ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο άνοιγμα που προκάλεσε ο σπασμένος αγωγός, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο σημείο και να προκληθούν σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία.



Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο συμβάν είχε καταγραφεί μόλις την περασμένη Τρίτη στη Βούλα, όπου και πάλι κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ είχε σπάσει, εκτοξεύοντας νερό και δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται ήδη στο Κερατσίνι και εργάζονται για την επιδιόρθωση της βλάβης και την αποκατάσταση της υδροδότησης στην περιοχή.