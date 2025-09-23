Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στην Λεωφόρο Λαυρίου -Σε εξέλιξη εργασίες μετά από καθίζηση οδοστρώματος [βίντεο] - iefimerida.gr

Καθίζηση δρόμου σημειώθηκε στην λεωφόρο Λαυρίου, καθώς έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ.



Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, επικαλούμενος υπάλληλο της ΕΥΔΑΠ και τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος, ο αγωγός έσπασε περίπου στις 02:00 και η ζημιά έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς που περνούσαν τυχαία με περιπολικό.



Οι αστυνομικοί σταμάτησαν άμεσα την κυκλοφορία και αυτή την ώρα συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης.

Βίντεο από το σημείο καθίζησης στην λεωφόρο Λαυρίου