Τα έσοδα του Δήμου Αθηναίων από τη συμφωνία για το όνομα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικού

Η συμφωνία για την ονοματοδοσία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τη Novibet, συνιστά το μεγαλύτερο εμπορικό deal ονοματοδοσίας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το συνολικό οικονομικό όφελος για τους «πράσινους» αναμένεται να ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ, σε ορίζοντα επταετίας, από το προσεχές καλοκαίρι.

Πέρα από το ύψος της συμφωνίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι όροι που διέπουν την κατανομή των εσόδων, καθώς και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις της «πράσινης» ΠΑΕ προς τον Δήμο Αθηναίων για την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων του γηπέδου.

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Το οικονομικό πλαίσιο καθορίζεται απ' τη «σύμβαση παραχώρησης εμπορικών χρήσεων γηπέδου», η οποία υπογράφηκε στις 25 Μαΐου 2022, στο Δημαρχείο Αθηνών, μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, με δήμαρχο τότε τον Κώστα Μπακογιάννη, και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο των συμφωνιών για τη Διπλή Ανάπλαση.

Ειδικότερα, για τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του γηπέδου, ο Δήμος Αθηναίων δικαιούται το 20% του συνολικού εσόδου από την ονοματοδοσία, ενώ μετά την πρώτη δεκαετία το ποσοστό διαμορφώνεται στο 15%. Με βάση το ποσό των περίπου 7,5 εκατ. ευρώ που προβλέπεται να καταβάλλεται ετησίως από τη Novibet, το μερίδιο του Δήμου υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναλογούν περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση προβλέπει, παράλληλα, πρόσθετα οικονομικά ανταλλάγματα προς τον Δήμο απ’ την εμπορική αξιοποίηση του γηπέδου. Σε αυτά περιλαμβάνονται 145.000 ευρώ από τη διάθεση των σουιτών, το 90% των μισθωμάτων απ’ τους χώρους εστίασης και την εμπορική μπουτίκ, καθώς και το 50% των καθαρών εισπράξεων από συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση που η μπουτίκ λειτουργεί απευθείας από την ΠΑΕ, αντί για το 90% των μισθωμάτων προβλέπεται απόδοση του 10% επί του τζίρου της.

Παράλληλα, έχει συμφωνηθεί ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο έσοδο 270.000 ευρώ για τον Δήμο, το οποίο αφορά τις προβλεπόμενες στη σύμβαση δραστηριότητες εστίασης και μπουτίκ, καθώς και την ονοματοδοσία.

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Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση το 50% της μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Η σύμβαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ελέγχου των λογιστικών βιβλίων της ΠΑΕ από ελεγκτική εταιρεία που επιλέγει ο Δήμος, προκειμένου να πιστοποιείται η ορθότητα του υπολογισμού των οφειλόμενων ποσών.

Η διάρκεια της παραχώρησης των εμπορικών χρήσεων ορίζεται σε 49 χρόνια απ’ την παράδοση του αποπερατωμένου γηπέδου, ενώ προβλέπεται δυνατότητα διαπραγμάτευσης για την ανανέωση της σύμβασης, με προτεραιότητα της ΠΑΕ έναντι κάθε τρίτου ενδιαφερόμενου.

Αναλυτικά τα άρθρα της σύμβασης παραχώρησης εμπορικών χρήσεων γηπέδου:

«5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

5.1.Με το παρόν ο Δ.Α. παραχωρεί στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. το δικαίωμα επιλογής του αναδόχου για την ονοματοδοσία του γηπέδου.

5.2.Σε κάθε περίπτωση το όνομα που θα λάβει το νέο Γήπεδο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην προσβάλλονται τα χρηστά ήθη.

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6.ΤΙΜΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

6.1.Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των εμπορικής χρήσης χώρων καθώς και του δικαιώματος ονοματοδοσίας του γηπέδου, συμφωνείται οικονομικό αντάλλαγμα από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. προς τον Δ.Α., ως ακολούθως:

6.1.1.Για τις Εμπορικές Χρήσεις του Γηπέδου, ήτοι για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσής τους το οικονομικό αντάλλαγμα, που θα οφείλεται από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. στο Δ.Α. θα ανέρχεται ετησίως σε ποσό ίσο με το άθροισμα των επιμέρους ποσών που θα προκύπτουν ως εξής:

6.1.1.1.Ποσό ίσο με ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των μισθωμάτων από δραστηριότητες που αφορούν χώρους εστίασης και μπουτίκ. Σε περίπτωση που μία από αυτές τις δραστηριότητες αυτές (π.χ. μπουτίκ) ασκείται απευθείας από την ΠΑΕ ΠΑΟ, τότε το ποσό της παραγράφου αυτής θα είναι ίσο με ποσοστό 10% επί του συγκεκριμένου τζίρου.

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6.1.1.2.Ποσό εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€145.000,00) από την διάθεση των Σουιτών.

6.1.1.3.Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί των καθαρών εισπράξεων, από την διενέργεια κάθε είδους συναυλιών ή εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων.

6.1.2.Για την παραχώρηση του δικαιώματος ονοματοδοσίας το οικονομικό αντάλλαγμα συμφωνείται με την παρούσα να ανέρχεται σε ποσό ίσο:

6.1.2.1.με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του Συνολικού Εσόδου Ονοματοδοσίας για τα πρώτα δέκα (10) έτη λειτουργίας του Γηπέδου.

6.1.2.2.με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για την μετά τα δέκα έτη περίοδο λειτουργίας του Γηπέδου.

6.1.3.Ως Συνολικό Έσοδο Ονοματοδοσίας συμφωνείται ότι είναι το άθροισμα των τυχόν εφάπαξ και των τακτικών ετήσιων καταβολών που θα λαμβάνει η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. από την σύμβαση ονοματοδοσίας που θα καταρτίσει.

6.2.Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Έσοδο για τον Δ.Α.: Με την παρούσα συμφωνείται ότι το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο που θα οφείλεται στο ΔΑ από την ΠΑΕ ΠΑΟ κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω υπό 6.1.1.1 (δηλαδή από τις δραστηριότητες εστίαση και μπουτίκ) και υπό 6.1.2 (δηλαδή από την ονοματοδοσία του Γηπέδου) θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€270.000,00) ανά μισθωτικό έτος, το οποίο η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προκαταβάλει στον Δ.Α. σε δύο ισόποσες δόσεις εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών του πρώτου και του εβδόμου μήνα αντιστοίχως εκάστου μισθωτικού έτους. Τυχόν υπολειπόμενο ποσό -κατόπιν της σχετικής εκκαθάρισης καθώς το οφειλόμενο ποσό στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζεται ως ποσοστό επί των αντίστοιχων μισθωμάτων ή/και εσόδων της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.- θα καταβάλλεται εντός του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου.

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6.3.Το Ελάχιστο Εγγυημένο Έσοδο για τον Δ.Α., που συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση, αναφορικά με την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων χρήσης και του δικαιώματος ονοματοδοσίας του γηπέδου, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το 50% του ποσοστού μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμάριθμος) του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), αρχής γενομένης από την έναρξη της μισθωτικής σχέσης.

6.4.Για την πιστοποίηση του ορθού υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος, η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. θα επιτρέπει την πρόσβαση στα λογιστικά της βιβλία σε ελεγκτική εταιρεία της επιλογής του Δ.Α., ο οποίος θα καλύπτει και την δαπάνη αμοιβής της, προκειμένου να πιστοποιείται το συνολικό έσοδο επί του οποίου θα εφαρμόζεται ο ως άνω ποσοστιαίος συντελεστής.

6.5.Ως έχει σήμερα η φορολογική νομοθεσία, το έσοδο του Δ.Α. δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Αν αυτό στο μέλλον αλλάξει και τα έσοδα από την παρούσα υπόκεινται σε ΦΠΑ, τότε το ΦΠΑ θα οφείλεται από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. στον Δ.Α. επιπλέον των ως άνω ποσών.

7.ΔΙΑΡΚΕΙΑ Παραχώρηση χρήσης - όροι

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7.1.Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε σαράντα εννέα (49) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παράδοσης της χρήσης του αποπερατωμένου γηπέδου (έως 31.12.2026), και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του τεσσαρακοστού ενάτου έτους. Τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης, τα μέρη θα προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις με στόχο την, κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου ενδιαφερόμενου, ανανέωση της σύμβασης».

ΑΠΕ - ΜΠΕ