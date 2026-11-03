ΕΣΕΕ: Συμμετοχή στην πανελλαδική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών - iefimerida.gr

Στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «25 ημέρες δράσης: Μαζί Σπάμε τη Σιωπή» συμμετέχει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Η ΕΣΕΕ καλεί τις εμπορικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα να στηρίξουν τις δράσεις ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία θα πραγματοποιήσει κατά τόπους δράση ανάρτησης ενημερωτικών αφισών σε εμπορικά καταστήματα. Οι αφίσες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για την αναζήτηση βοήθειας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης.

Η ΕΣΕΕ καλεί τους εμπορικούς συλλόγους και τις επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο κατάστημά τους και την ανάρτηση της αφίσας σε εμφανές σημείο της βιτρίνας.

Παράλληλα, προτείνει στις επιχειρήσεις να φωτογραφηθούν κατά την ανάρτηση της αφίσας και να αποστείλουν στην ΕΣΕΕ επιλεγμένες φωτογραφίες, αναφέροντας τον εμπορικό σύλλογο, την επιχείρηση και την περιοχή. Το φωτογραφικό υλικό θα αξιοποιηθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των εικονιζόμενων προσώπων, για την κεντρική επικοινωνία της δράσης από την ΕΣΕΕ και τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας.

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Επιπλέον, η συνομοσπονδία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναρτήσουν το ενημερωτικό υλικό στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουν.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΣΕΕ υβριδική ενημερωτική εκδήλωση για την έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία, με δυνατότητα διά ζώσης και διαδικτυακής συμμετοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην εκδήλωση εκπρόσωποι εμπορικών συλλόγων, επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα δικαιώματα των θυμάτων, τις διαδικασίες αναφοράς περιστατικών και τις διαθέσιμες υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης.

Η ώρα διεξαγωγής και οι πληροφορίες συμμετοχής θα ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση από την ΕΣΕΕ, η οποία καλεί τις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους να προωθήσουν την ενημέρωση στις επιχειρήσεις-μέλη τους.

ΑΠΕ ΜΠΕ