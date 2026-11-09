Ερρίκος Πετιλόν: «Δεν περίμενα ποτέ ότι μια οφειλή στην εφορία, θα με φέρει κατηγορούμενο για κακούργημα» - iefimerida.gr

Τη δική του θέση για την υπόθεση στην οποία κατηγορείται μεταφέρει ο Ερρίκος Πετιλόν, μέσω του δικηγόρου του, Όθωνα Παπαδόπουλου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ερρίκος Πετιλόν, μέσω του δικηγόρου του, συνδέει τη σύλληψή του με μια ευάλωτη περίοδο, καθώς συνέβη ενώ προσπαθούσε να ανακάμψει από σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που τον αιφνιδίασε και τον βρήκε απροετοίμαστο.

Δηλώνει την πρόθεσή του να συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές Αρχές και να καταθέσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης και του δικού του ρόλου σε αυτή.

Εκφράζει την έκπληξή του για τη βαρύτητα της κατηγορίας, τονίζοντας ότι δεν ανέμενε μια φορολογική οφειλή να οδηγήσει σε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, διαχωρίζοντας έτσι την οικονομική παράβαση από την εγκληματική δράση.

Απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τους συγκατηγορουμένους του, δηλώνοντας πως του είναι άγνωστοι. Παράλληλα, αρνείται τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πράξη αντίκειται στον χαρακτήρα του.

Ο ηθοποιός και μοντέλο συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη και αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο συνήγορός του έχει επίσης απορρίψει τον χαρακτηρισμό του «αχυρανθρώπου», υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του είχε πραγματική συμμετοχή σε εταιρείες και ότι για μέρος των οφειλών υπάρχουν ρυθμίσεις.

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Ο ίδιος ο Ερρίκος Πετιλόν, δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με τις Αρχές και επιμένει ότι η εμπλοκή του περιορίζεται σε φορολογικές οφειλές, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί συμμετοχής σε εγκληματικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, μέσω του δικηγόρου του και της εκπομπής «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, ο Ερρίκος Πετιλόν ανέφερε:

«Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζα σοβαρά προβλήματα υγείας. Η σύλληψη μου ήρθε τη στιγμή που πίστευα ότι θα σταθώ στα πόδια μου. Θα καταθέσω στις αρχές όλα όσα γνωρίζω. Δεν περίμενα ποτέ ότι μια οφειλή στην εφορία, θα με φέρει κατηγορούμενο για κακούργημα. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς μου, μου είναι άγνωστοι. Δεν συμμετείχα σε καμία εγκληματική οργάνωση. Σαν άνθρωπος δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο».



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