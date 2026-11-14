Ερρικός Πετιλόν: Ζούσα με 500 ευρώ και έχω μια οφειλή για ΦΠΑ 300.000 ευρώ -Τι λέει για τη γνωριμία του για την 37χρονη

Για το πώς μπλέχτηκε το όνομά του στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο Ερρίκος Πετιλόν.

«Κάτω από τις συνθήκες που ζούσα, με 500€ το μήνα να στηρίξω ένα σπίτι, να φάω κάτι κα να βάζω κάνα κατοστάρικο στο ψυγείο που τελείωνε την πρώτη εβδομάδα έκανα κι αυτό. Συνδέθηκα λοιπόν μ’ έναν αδελφό της. Δεν γνώριζα καθόλου το τι συμβαίνει για τον ΦΠΑ τον δικό μου που έχει μια οφειλή 300.000 ευρώ», ανέφερε στο Mega.

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Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών που φέρεται να έμπλεξε τον Ερρίκο Πετιλόν -«Έψαχνα τρία χρόνια να τη βρω»

Η γυναίκα, στην οποία αναφέρεται ο Ερρίκος Πετιλόν, είναι μία πρώην εστεμμένη, μοντέλο, και πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες.

Μία γυναίκα, που είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών το 2010, για κλοπή ηλεκτρονικών ειδών έναν χρόνο αργότερα και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του πρώην συντρόφου της, με τη συνδρομή 19χρονου Αφγανού, για την οποία καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση.

Ο Ερρίκος Πετιλόν υποστηρίζει ότι γρήγορα αντιλήφθηκε ότι η 37χρονη τον είχε μπλέξει σε μία παράνομη διαδικασία. «Έψαχνα τρία χρόνια να βρω αυτή την γυναίκα», είπε

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Υπενθυμίζεται ότι για την απάτη «μαμούθ» των 206 εκατομμυρίων ευρώ κρίθηκαν προφυλακιστέοι συνολικά έξι από τους 16 κατηγορουμένους, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες άλλα πρόσωπα που θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις το επόμενο διάστημα.