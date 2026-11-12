Ερρίκος Πετιλόν: «Μια γυναίκα είναι υπεύθυνη γι’ αυτό που μου συνέβη -Μόνο που τη σκέφτομαι θυμώνω» [βίντεο]

Ο Ερρίκος Πετιλόν μίλησε για την εμπλοκή του στην υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, αποδίδοντας ευθύνη σε γυναίκα που δεν κατονόμασε.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ερρίκος Πετιλόν αποδίδει την ευθύνη για την εμπλοκή του στην υπόθεση σε μια γυναίκα, την οποία προσπαθούσε να εντοπίσει ανεπιτυχώς για τρία χρόνια. Δηλώνει ότι ο ίδιος συνεργάστηκε με τις αρχές όταν εμφανίστηκαν σπίτι του.

Διαψεύδει κατηγορηματικά ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται είναι το πρώην μοντέλο, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με την υπόθεση. Διευκρινίζει πως πρόκειται για άλλη γυναίκα και η συγκεκριμένη φημολογία δεν ισχύει.

Εκφράζει την πρόθεσή του να αφήσει πίσω του την υπόθεση και να επικεντρωθεί στο μέλλον του. Δηλώνει αποφασισμένος να μην παρανομήσει ξανά, ώστε να μην βρεθεί ποτέ ξανά σε παρόμοια θέση.

Αποκαλύπτει τα επαγγελματικά του σχέδια για τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού-θεραπευτικού χώρου για την ψυχική υγεία. Σκοπεύει να αξιοποιήσει τα διπλώματά του στην ψυχολογία και την προσωπική του εμπειρία με το διπολικό σύνδρομο.

Μιλώντας στον Alpha, αναφέρθηκε στην περίοδο της κράτησής του, αλλά και στην ανακούφιση που ένιωσε όταν αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

«Ανησυχήσαμε εμείς που ήμασταν κρατούμενοι. Μόλις αυτό ξεκαθάρισε και έφυγα από το δικαστήριο με περιοριστικούς όρους, άρχισε η ανακούφιση για 'μένα», είπε.

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«Και μόνο που τη σκέφτομαι θυμώνω»

Όταν ρωτήθηκε αν για την εμπλοκή του στην υπόθεση κατηγορεί συγκεκριμένη γυναίκα, ο Ερρίκος Πετιλόν απάντησε ότι τη θεωρεί υπεύθυνη, χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει.

«Δεν τη θεωρώ, είναι υπεύθυνη. Και μόνο που τη σκέφτομαι θυμώνω. Έκλεινε τα κινητά και δεν την έβρισκα. Επί 2,5-3 χρόνια προσπαθούσα να τη βρω και ξαφνικά έρχονται εδώ εισαγγελέας και το ελληνικό FBI, σπίτι μου, εγώ τους άνοιξα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, και τους είπα “παιδιά, πάμε”. Δεν ήξερα ότι πάω για κρατούμενος», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν δεν με βγάζεις από τα μαγαζιά και στο ζητάω 3 χρόνια, ποιος είναι υπεύθυνος; Εγώ; Που δεν μπορώ να βγω, που έκανα το λάθος και έδωσα τα στοιχεία μου σε αυτή».

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«Δεν είναι το πρώην μοντέλο που ακούγεται»

Ο Ερρίκος Πετιλόν ρωτήθηκε επίσης αν η γυναίκα στην οποία αναφέρεται είναι πρώην μοντέλο, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί σε σχέση με την υπόθεση.

Ο ίδιος το διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντας: «Όχι, είναι άλλο πρόσωπο. Στη δική μου υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο που έχει ακουστεί, δεν ισχύει».

Τι είπε για το μέλλον του

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματά του, ο Ερρίκος Πετιλόν δήλωσε ότι θέλει να αφήσει πίσω του την υπόθεση και να επικεντρωθεί στο μέλλον του.

«Σκέφτομαι να φτιάξω το δικό μου μέλλον, δεν έχω καμία διάθεση να παρανομήσω ξανά έστω με τον ελάχιστο τρόπο, δεν θέλω ποτέ να βρεθώ ξανά σε τέτοια θέση», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία με την ψυχική υγεία και στα επαγγελματικά σχέδια που, όπως είπε, θέλει να υλοποιήσει.

«Το μόνο που προσπαθώ εδώ και 2-3 χρόνια, που είμαι σε ισορροπία με το διπολικό σύνδρομό μου, είναι να βοηθήσω τον κόσμο με 4 διπλώματα ψυχολογίας από το Γέιλ, που τα έχω στον τοίχο μου, και να ανοίξω συμβουλευτικό-θεραπευτικό χώρο για την ψυχική υγεία. Αυτό θα μου κάνει το πιο μεγάλο καλό και θα μπορέσω να δώσω πολλά καλά, γιατί ξέρω αυτή την κατάσταση», ανέφερε.

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Δείτε όσα είπε ο Ερρίκος Πετιλόν: