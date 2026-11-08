«Αρνούμαι τις κατηγορίες, θα συνεργαστώ με τις αρχές -Έχω να πω πάρα πολλά» λέει ο Ερρίκος Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - iefimerida.gr

Κατηγορούμενος για την υπόθεση για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-«φαντάσματα» και τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», είναι ο Ερρίκος Πετιλόν.



Το πρώην μοντέλο αρνείται την κατηγορία σε βάρος του, δηλώνοντας ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές.



«Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πάρα πολλά. Θα συνεργαστώ με τις αρχές γιατί δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου», είπε ο Ερρίκος Πετιλόν στην εκπομπή «Εξελίξεις» του Mega.

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Την επόμενη εβδομάδα οι απολογίες των κατηγορουμένων

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.



Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.



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Από τους 18 συλληφθέντες οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές.

Μάλιστα, για τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων» φέρεται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.