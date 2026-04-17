Απολογούνται οι συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς -«Δεν έχω καμία ευθύνη για ό,τι έγινε», λέει ο 23χρονος - iefimerida.gr

Σοκ και ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ.



Ο πατέρας της νεαρής, μιλώντας στο Mega, ρίχνει ευθύνες στον 66χρονο που φέρεται να αντάλλασσε μηνύματα η 19χρονη. «Είπα ότι το μπλέξανε γιατί ήξερα τον χαρακτήρα, τη διαπαιδαγώγηση, τις παρέες. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά, με σχέδιο, με τέτοια λεπτομέρεια», είπε ο πατέρας της νεαρής.



«Τις τελευταίες δύο ημέρες είχα δει μια αλλαγή στη συμπεριφορά της κόρης μου, είχα δει το οξύθυμο, όχι σε άκρα. Δεν ήταν η Μυρτούλα».



«Ήταν μια ομάδα οργανωμένη που μπορεί να είχε αρχηγό, υπαρχηγό, μπράβους (…) Είναι επικίνδυνοι απ' ό,τι ακούω», πρόσθεσε.



Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και η καταγγελία άλλης κοπέλας σχετικά με χάπι βιασμού το οποίο της δόθηκε. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια μιλώντας στο Star, το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2022 σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αργοστολίου. Όπως περιέγραψε, ενώ καθόταν μόνη της στο μπαρ, ο 26χρονος κάθισε δίπλα της και άρχισε να της μιλά και να τη φλερτάρει, παρότι δεν γνωρίζονταν. Όπως υποστήριξε, στο δεύτερο ποτό άρχισε να ζαλίζεται και λιποθύμησε. Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν θυμόταν κάτι. «Έλεγα πως δεν γίνεται να “έσβησαν όλα”, κάτι μου είχαν ρίξει».



Σχετικά με τα περί συμμορίας, η κυρία Δημογλίδου σχολίασε: «Είναι κάτι που δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όσον αφορά αυτούς τους τρεις. Τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από τον καθένα ξεχωριστά, προφανώς και θα διερευνηθεί».



Αναφορικά με τον 66χρονο που αντάλλασσε μηνύματα η Μυρτώ, η κυρία Δημογλίδου είπε: «Δεν μας προκύπτει ακόμη, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την άρση».



«Δεν έχω καμία ευθύνη για ό,τι έγινε», λέει ο 23χρονος



Ο πατέρας της νεαρής, μιλώντας εκ νέου για οργανωμένο σχέδιο, και υποστήριξε ότι ο 66χρονος μπορεί να είναι ο «αρχηγός».



«Δεν έχω καμιά ευθύνη για ό,τι έγινε. Εγώ πήγα να περάσω καλά», φέρεται να είπε ο 23χρονος κατά την προφορική εξέτασή του από τους αστυνομικούς.



Όπως υποστήριξε: «Κάποια στιγμή, ενώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μην ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι τη βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια».



Βάσει των αστυνομικών ερευνών, ο 23χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που βοήθησε τη 19χρονη να βρει κοκαΐνη, αλλά και εκείνος που καθυστέρησε να ενημερώσει το ΕΚΑΒ. Ο 23χρονος καθάρισε το δωμάτιο, έκρυψε το κινητό αλλά και προσπάθησε να διαφύγει από το νησί.



Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν.