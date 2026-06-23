Το 2026 χρονιά-ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό: Έρχονται οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων» - iefimerida.gr

Μετά την άφιξη της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ στην Ελλάδα, η Naval Group επιταχύνει την παράδοση των νέων FDI, ενώ διευρύνεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο μεγαλύτερο ναυπηγικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών.

Το 2026 αναδεικνύεται σε καθοριστική χρονιά για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς το πρόγραμμα των φρεγατών FDI περνά σε φάση επιχειρησιακής ωρίμανσης. Μετά την παράδοση το 2025 της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ, της πρώτης από τη σειρά των τεσσάρων FDI που κατασκευάζονται για τις ανάγκες του ελληνικού στόλου, η Naval Group, οι Γάλλοι και οι Έλληνες συνεργάτες της συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την κατασκευή των επόμενων τριών πλοίων: ΝΕΑΡΧΟΣ, ΦΟΡΜΙΩΝ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρονιά σηματοδοτεί δύο ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις για το Πολεμικό Ναυτικό. Η πρώτη είναι η άφιξη της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου, μετά την αναχώρησή της από τη Βρέστη στις 7 Ιανουαρίου. Η δεύτερη αφορά την προγραμματισμένη παραλαβή των δύο επόμενων πλοίων της κλάσης, του ΝΕΑΡΧΟΥ και του ΦΟΡΜΙΩΝΑ, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου.

Η φρεγάτα ΝΕΑΡΧΟΣ, η δεύτερη FDI που προορίζεται για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών. Οι θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ οι διαδικασίες τελικής αποδοχής και ετοιμότητας στη θάλασσα αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η παράδοσή της έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026.

Σε εξέλιξη οι εργασίες για τη φρεγάτα «Φορμίων»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες για τη φρεγάτα ΦΟΡΜΙΩΝ, την τρίτη κατά σειρά FDI του ελληνικού προγράμματος. Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου και η αρχική περίοδος, διάρκειας δύο εβδομάδων, είναι αφιερωμένη στον έλεγχο της ασφάλειας και των συστημάτων πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας και της ευελιξίας του πλοίου. Χάρη στη διαδικασία παράλληλης παραγωγής του κύτους και της μονάδας PSIM, οι βασικοί αισθητήρες του συστήματος μάχης μπορούν να δοκιμαστούν ήδη από αυτή την πρώτη φάση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόοδος του ΦΟΡΜΙΩΝΑ αποτελεί παράλληλα και επιβεβαίωση της επιτυχίας του φιλόδοξου προγράμματος Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group. Το πλοίο ενσωματώνει σημαντικό αριθμό συστημάτων και εξοπλισμού που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα και παραδόθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κονσόλες της AKMON, οι τορπιλοθύρες της METLEN, οι ηλεκτρικοί πίνακες της KAFKAS, οι σωσίβιες σχεδίες της Marita HELLAS, ο εξοπλισμός θαλάσσιων συστημάτων της MEVACO, τα προεξοπλισμένα τμήματα κύτους των Ναυπηγείων Σαλαμίνας και τα RHIB της VIKING NORDSAFE HELLAS. Η παράδοση της φρεγάτας αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Την ίδια στιγμή προχωρά η κατασκευή της τέταρτης φρεγάτας, της ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, η οποία παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Τα προεξοπλισμένα μπλοκ, που κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, έχουν ήδη ενσωματωθεί στο πλοίο, ενώ η συναρμολόγηση του κύτους προχωρά στην αποβάθρα. Μάλιστα, το πλοίο επιπλεύστηκε πρόσφατα προκειμένου να μετακινηθεί σε νέα θέση εντός της εγκατάστασης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες εξοπλισμού, εγκατάστασης δικτύων υγρών, μόνωσης, σωληνώσεων, ηλεκτρικών συστημάτων, πρόωσης και βαφής, με στόχο την καθέλκυσή του την άνοιξη του 2027. Ταυτόχρονα, εξελίσσεται η κατασκευή της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και νοημοσύνης (PSIM).



Οι φρεγάτες FDI έχουν σχεδιαστεί ως πλοία υψηλής έντασης επιχειρήσεων, ικανά να επιχειρούν σε κάθε θαλάσσιο περιβάλλον και να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα απειλών. Ως μονάδες πρώτης γραμμής διαθέτουν δυνατότητες αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και πολέμου επιφανείας, καθώς και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. Η σχεδίασή τους επιτρέπει την αντιμετώπιση υποβρυχίων τελευταίας γενιάς, υπερηχητικών πυραύλων, κυβερνοεπιθέσεων και σύνθετων επιχειρησιακών προκλήσεων, είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο ευρύτερων ναυτικών δυνάμεων.

Κάθε πλοίο ανήκει στην κατηγορία των 4.500 τόνων, έχει μήκος 122 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα, μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων και αυτονομία 45 ημερών, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει πλήρωμα 125 ατόμων και επιπλέον 28 επιβάτες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεύρυνση της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου HIP, που υπογράφηκε το 2022, έχουν συναφθεί περισσότερες από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές εταιρείες για την κατασκευή τόσο των ελληνικών όσο και των γαλλικών FDI. Η συνεργασία αυτή έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά και τεχνολογικά οφέλη, καθώς ελληνικές επιχειρήσεις εντάσσονται σταδιακά στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για υφιστάμενα και μελλοντικά γαλλικά αλλά και εξαγωγικά προγράμματα. Ήδη 75 ελληνικές εταιρείες είναι καταχωρισμένες στην πλατφόρμα προμηθευτών του γαλλικού ομίλου, ενισχύοντας τη θέση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στη διεθνή αγορά ναυτικής άμυνας.



Οι τελευταίοι μήνες επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτής της συνεργασίας. Τον Μάρτιο η Naval Group και η METLEN υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για έργα υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας, ενώ στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Συνεργατών Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας. Η εκδήλωση, που εγκαινιάστηκε από τον διευθυντή της GDDIA, υποστράτηγο Ionnais Bourras, συγκέντρωσε περίπου 100 συμμετέχοντες από την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια και πανεπιστήμια, με στόχο τη διερεύνηση νέων τεχνολογικών συνεργασιών. Τον Μάιο ακολούθησαν δύο σημαντικές συμβάσεις με τις εταιρείες Mevaco και AKMON S.A. για την παραγωγή τεσσάρων σετ εξοπλισμού πλοίων, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ηλεκτρονικές κονσόλες και ερμάρια για τις φρεγάτες FDI.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθοριστικός παραμένει και ο ρόλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, τα οποία από το 2022 έχουν ενταχθεί πλήρως στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για τα ελληνικά και τα γαλλικά προγράμματα FDI. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 15 από τα 21 τμήματα που έχουν παραγγελθεί, συμβάλλοντας στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στην ποιοτική κατασκευή των φρεγατών. Οι παραδόσεις συνεχίζονται κανονικά, με την επόμενη αποστολή να έχει ήδη προγραμματιστεί για το φετινό καλοκαίρι.