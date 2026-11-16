Έρχεται ο λογαριασμός για το κυκλοφοριακό χάος της Αθήνας

Κάθε εργάσιμη ημέρα ο Κηφισός είναι «στο κόκκινο» και στα δύο ρεύματα, όπως και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Κηφισίας, η Μεσογείων, η άνοδος της Λεωφόρου Συγγρού και πλήθος κεντρικών οδικών αξόνων του Λεκανοπεδίου. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί μπορεί να χρειάζονται περισσότερα από 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας, ενώ αναμονές από 15 έως 20 λεπτά αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται αντίστροφα, από τον Κόμβο Κηφισίας μέχρι τον Κόμβο Μεταμόρφωσης. Τα δρομολόγια των λεωφορείων, παρά τη σημαντική βελτίωση που έφερε ο καινούργιος στόλος οχημάτων, παραμένουν ακανόνιστα λόγω της κίνησης και της έλλειψης αστυνόμευσης των λεωφορειολωρίδων. Ακανόνιστα, λόγω έλλειψης συρμών, είναι και τα δρομολόγια του μετρό, ενώ τραγική είναι η κατάσταση στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (στη γραμμή 1).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, μέσα στην επόμενη πενταετία ή δεκαετία ο οδηγός που μπαίνει στο αυτοκίνητό του στην Αθήνα θα μένει στο ίδιο σημείο, αφού η συμφόρηση θα έχει καλύψει σχεδόν το σύνολο των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Το δήλωσε προ ημερών και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως είπε, χωρίς αποφασιστικές παρεμβάσεις, ο χρόνος των μετακινήσεων θα διπλασιαστεί σε δέκα χρόνια, ενώ το πρόβλημα αγγίζει ήδη καθημερινά περίπου 4,5 εκατομμύρια κατοίκους σε μια περιφέρεια που παράγει το 48% του ελληνικού ΑΕΠ. «Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαστε όλοι κολλημένοι μέσα στα αυτοκίνητά μας», προειδοποίησε.

Ο Ν. Χαρδαλιάς επανέλαβε την ανάγκη ενός ενιαίου Μητροπολιτικού Φορέα για τις μεταφορές, ο οποίος θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί κεντρικά τις επενδύσεις και τα έργα, όπως συμβαίνει στο Παρίσι, στο Λονδίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στο ερώτημα ποιος σχεδιάζει σήμερα την απάντηση στον φόρτο της επόμενης δεκαετίας, η δική του απάντηση ήταν «κανείς». Η Περιφέρεια δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα για το κυκλοφοριακό, έχει όμως στην ευθύνη της 1.623 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και 12.780 φωτεινούς σηματοδότες, ενώ το 73% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεών της απορροφάται από ανελαστικές δαπάνες. Δηλαδή έχει ελάχιστα περιθώρια για νέα έργα ή επενδύσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση με την κυκλοφορία.

Γι’ αυτό και προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως δεν συζητούνται προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος, από έναν νέο δακτύλιο ή την αλλαγή του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων μέχρι την ουσιαστική ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Τα ΜΜΜ καλύπτουν μόλις τις δύο από τις οκτώ εκατομμύρια μετακινήσεις που γίνονται καθημερινά στο Λεκανοπέδιο. Αντί να μειώνεται η χρήση του αυτοκινήτου, αυξάνεται, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιστοιχούν δύο μετακινήσεις με ΙΧ σε μία με ΜΜΜ. Χωρίς επαρκή πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους, το ποδήλατο δεν καλύπτει ούτε το 2,5% των μετακινήσεων, όταν στην Ευρώπη πλησιάζει το 10%.

Θα περίμενε κανείς να επεκταθούν οι λεωφορειολωρίδες ώστε τα ΜΜΜ να γίνουν ταχύτερα. Συμβαίνει μάλλον το αντίθετο. Σε συγκεκριμένες περιοχές η διαδρομή με ΙΧ απαιτεί 25 λεπτά και με ΜΜΜ περίπου 45 λεπτά. Ποιος έχει κίνητρο να πάρει το λεωφορείο ή τον συνδυασμό λεωφορείου και μετρό; Στο μετρό η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη, λόγω της έλλειψης συρμών ενώ οι εξαγγελίες για αγορά νέων συρμών έχουν μείνει στα χαρτιά. Ουδείς διαγωνισμός έχει ξεκινήσει. Ούτε η ανακαίνιση των παλαιών προχωρά. Προ ημερών έγινε γνωστό πως οι αρμόδιοι ξαναγράφουν την προκήρυξη για τον διαγωνισμό των 109 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή 12 συρμών πρώτης γενιάς των Γραμμών 2 και 3, δηλαδή 72 βαγονιών που κυκλοφορούν από το 2000. Από τους 12, οι 4 είναι εκτός λειτουργίας και οι υπόλοιποι κινούνται χωρίς κλιματισμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και οι συρμοί φαντάζουν παιχνιδάκι μπροστά στα άλλα θέματα. Η τροφοδοσία των καταστημάτων γίνεται σήμερα όποια ώρα θέλει ο φορτηγατζής ή ο καταστηματάρχης. Στο εξωτερικό γίνεται πολύ νωρίς το πρωί, πριν ανοίξουν τα καταστήματα. Με το που το πρότεινε η κυβέρνηση, όπως και στο παρελθόν, ξεσπάθωσαν οι ισχυρές αλυσίδες ότι θα αυξηθεί το κόστος επειδή κάποιοι θα εργάζονται νύχτα. Την ίδια τύχη είχε και η πρόταση για περιορισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό κατά τις πρωινές ώρες.

Όσο για πιο σύνθετα μέτρα, όπως π.χ. ένας νέος δακτύλιος που θα αστυνομεύεται από ενιαίο κέντρο διαχείρισης, με κάμερες και κάρτες πρόσβασης για όσους κυκλοφορούν στο κέντρο, ούτε καν συζητούνται. Και ας εφαρμόζονται στις περισσότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης, παράλληλα με την ουσιαστική ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ένας από τους ακριβούς λογαριασμούς που θα κληθεί να πληρώσει η κυβέρνηση σύντομα θα είναι και αυτός του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα που χειροτερεύει μήνα με το μήνα.