Έρχεται η κακοκαιρία Erminio με καταιγίδες και μποφόρ -Οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο, τι «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι για την Αττική - iefimerida.gr

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα την Πρωταπριλιά, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες.



Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προειδοποιώντας για τα έντονα φαινόμενα και τις περιοχές που θα επηρεαστούν. Από την πλευρά τους, οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα, προκαλώντας προκαλέσει πλημμυρικά επεισόδια.

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός μιλώντας στο iefimerida.gr ανέφερε ότι τα «φαινόμενα, απ' ό,τι φαίνεται, θα είναι εντονότερα στα δυτικά, νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας και στην περιοχή γύρω από τον Θερμαϊκό, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από κεραυνοπτώσεις και πιθανές χαλαζοπτώσεις, ενώ βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το Σάββατο του Λαζάρου και μετά».



Προειδοποίησε, δε, ότι «φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα υπάρχουν κυρίως στις περιοχές που προανέφερα. Χρειάζεται επαγρύπνηση, προσοχή από τις δημόσιες αρχές, αλλά και από κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις, στις απορροές, στα φρεάτια και στις υδρορροές των σπιτιών μας. Από εκεί και πέρα, σεβασμός στις ανακοινώσεις που πιστεύω ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσουν να εκδίδονται».

Καλλιάνος: Πόσα χιλιοστά βροχής δίνουν τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα για την Τετάρτη στην Αττική;

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του επικεντρώθηκε στα χιλιοστά βροχής που αναμένονται στην Αττική, παραθέτοντας τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα.



Αναλυτικά, η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου αναφέρει:



Πόσα χιλιοστά βροχής δίνουν τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα για την Τετάρτη στην Αττική;



🔹 Ποιο είναι το μέγιστο αναμενόμενο ύψος αθροιστικής βροχόπτωσης για το 24ωρο της Τετάρτης στην Αττική; Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά έναν πληθυσμό που προσεγγίζει τα 5.000.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα από τα κύρια παγκόσμια αριθμητικά μοντέλα, συγκλίνει η εκτίμηση ότι κατά της διάρκεια της Τετάρτης, της πρώτης και κρισιμότερης ημέρας της κακοκαιρίας, θα εκδηλωθούν κατά περιόδους ισχυρές καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή.

🔹 Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν και χρονικά διαστήματα με πιο ήπιες, ποτιστικού τύπου βροχοπτώσεις, παρουσιάζοντας σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση, δηλαδή από ασθενείς έως μέτριες και κατά τόπους ισχυρές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυναμική των φαινομένων, καθώς δεν αποκλείονται ξαφνικές αυξήσεις της ραγδαιότητας λόγω της εκδήλωσης τοπικά έντονων καταιγίδων.

👉 Μέγιστο ύψος βροχής (σε τοπικό επίπεδο) μέσα στο 24ωρο της Τετάρτης σε χιλιοστά (mm) ή αλλιώς σε τόνους ανά στρέμμα:

▪️ ECMWF IFS HRES [12Z]: 80 mm

▪️ GFS [12Z]: 60 mm

▪️ ICON-EU [12Z]: 60 mm

▪️ Europe Swiss HD 4x4 [12Z]: 125 mm

▪️ Swiss-MRF [06Ζ]: 60 mm

▪️ GFS 0.125 [12Ζ]: 70 mm

▪️ UKMO [12Z]: 60 mm

▪️ ICON [12Z]: 60 mm

▪️ GEM [12Z]: 90 mm

▪️ ACCESS-G [12Ζ]: 90 mm

▪️ JMA [12Ζ]: 80 mm

▪️ ARPEGE [12Ζ]: 150 mm

▪️ ECMWF AIFS [12Ζ]: 60 mm

⚠️ Προσοχή:

🔸 Οι τιμές του υετού που προκύπτουν από τα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα αποτελούν προγνωστικές εκτιμήσεις και μόνο. Βασίζονται δηλαδή σε συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες και σε παραμετροποιήσεις, οι οποίες, λόγω της πολυπλοκότητας της ατμόσφαιρας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν με απόλυτη ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μιλούσαμε για πρόγνωση αλλά για βεβαιότητα.

🔸 Ωστόσο, τα προγνωστικά μοντέλα παρέχουν μια αξιόπιστη πρώτη εικόνα της αναμενόμενης εξέλιξης των φαινομένων. Εάν, για λόγους ενδεικτικής προσέγγισης και μόνο, επιχειρήσει κανείς να υπολογίσει έναν μέσο όρο των μέγιστων εκτιμήσεων υετού για το 24ωρο της Τετάρτης, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές από τα βασικότερα παγκόσμια μοντέλα, μπορεί να δει ότι βρίσκεται περίπου στην τιμή των 80 mm.

🔸 Πρέπει, ωστόσο, να τονίζω ότι μια τέτοια διαδικασία δεν αποτελεί επιστημονικά ορθό τρόπο πρόγνωσης για τη συνολική βροχόπτωση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να δοθεί σε εσάς μια πρώτη, απλοποιημένη εκτίμηση. Στην πράξη, τα πραγματικά ύψη βροχής ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, είτε προς χαμηλότερες είτε προς υψηλότερες τιμές, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις των μοντέλων. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως ενδεικτική κατεύθυνση και όχι ως τελική αποτύπωση των πραγματικών τιμών.

📈 Θυμίζω ότι στην καταστροφική καταιγίδα της Αττικής της 21ης Ιανουαρίου 2026, που κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και που κατέβηκαν οι βράχοι από το βουνό στις δρόμους, καταγράφηκαν ακόμη υψηλότερα ημερήσια ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, στον σταθμό του Παπάγου σημειώθηκαν 174 mm, ενώ πάνω από 140 mm καταγράφηκαν σε Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά, Ηλιούπολη και Νομισματοκοπείο.

Τσατραφύλλιας: Έως 90 mm βροχής στην Αττική -Κρίσιμος παράγοντας η ένταση

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του προβλέπει ότι στην Αττική αναμένονται έως 90 mm βροχής, τονίζοντας ότι κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η ένταση.



Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία

«Έως 90 mm βροχής στην Αττική. Κρίσιμος παράγοντας η ένταση. Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών…



Τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν για την Τετάρτη στην Αττική ύψη βροχής από 30 έως και 90 χιλιοστά με τάση να επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού.

🎯 Ο μεγαλύτερος όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ.

❗️ Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα.

👉 Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

👉 Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο!

ΥΓ.: Τα στοιχεία συνεχώς θα επανεκτιμώνται».

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού -Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

1. Την Τετάρτη (1/4), συγκεκριμένα, από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια-βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Την Πέμπτη (2/4) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και στα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ΣΤ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).