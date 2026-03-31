Έρχεται η ροζ πανσέληνος, η πρώτη της άνοιξης -Τι συμβολίζει - iefimerida.gr

Έρχεται η ροζ πανσέληνος, η πρώτη της άνοιξης -Τι συμβολίζει

Το ροζ φεγγάρι του Απρίλη / (Eurokinissi-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
Η πρώτη πανσέληνος της άνοιξης θα φωτίσει αυτή την Πέμπτη, 2 Απριλίου, τον ουρανό με ένα ολόγιομο ροζ φεγγάρι, το λεγόμενο Pink Moon.

Αν ο καιρός το επιτρέψει σηκώστε τα μάτια στον ουρανό γιατί η ροζ πανσέληνος θα κορυφωθεί το βράδυ της Πέμπτης.

Γιατί ροζ πανσέληνος;

Σύμφωνα με την παράδοση των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, η πανσέληνος του Απριλίου αποκαλείται Ροζ Πανσέληνος.

Το όνομά της δεν σχετίζεται με το χρώμα του φεγγαριού, αλλά με την εποχή της άνθισης ενός αγριολούλουδου, κάθε άνοιξη, στη Βόρεια Αμερική του Phlox subulata.

Για τους ιθαγενείς, το φεγγάρι αυτό συμβόλιζε την αναγέννηση της φύσης, την επανεκκίνηση της ζωής και την αφύπνιση των συναισθημάτων μετά τον χειμώνα.

Αστρολογικά, η ροζ πανσέληνος του Απριλίου γεμίζει στον Ζυγό και όλα τα θέματα που συνδέονται με σχέσεις, συμφωνίες, νομικές υποθέσεις, διπλωματία έρχονται στο προσκήνιο.

