Έρχεται «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου: Στόχος η τιμή ανά κιλό να ξεπεράσει τα 4,73 ευρώ -Όσα είπε ο γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης - iefimerida.gr

Ανησυχία επικρατεί στον αλιευτικό κόσμο λόγω της διαρκούς εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, με το κράτος να προετοιμάζεται για την επίσημη επικήρυξή του, με επιδότηση.

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, αποκαλύπτοντας ότι η Πολιτεία αναμένεται να δώσει οικονομικά κίνητρα προς τους ψαράδες για την αλίευση του λαγοκέφαλου, ο οποίος δείχνει να εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες.

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«Ο λαγοκέφαλος ήρθε για να μείνει»

«Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή μεγαλύτερη από την Κύπρο. Εκεί ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73. Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο, λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και με όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Δεν θέλω να πω τιμές, πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός είναι να δώσουμε ένα κίνητρο. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες», ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης και συνέχισε:

«Ο λαγοκέφαλος, από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε για να μείνει. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσουμε τον πληθυσμό του. Θα κάνουμε στοχευμένη αλίευση σε περιόδους αναπαραγωγής. Είναι ένα τοξικό ψάρι. Υπάρχει ειδική διαχείριση και συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δεν είναι απλώς ότι πιάνω τους λαγοκέφαλους και τους πετάω. Πρέπει να καταμετρηθούν, να τοποθετηθούν σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια να οδηγηθούν σε υψικάμινο για καύση», πρόσθεσε.

Σε τι βάθος συναντάμε τους λαγοκέφαλους -Πώς αλληλεπιδρούν με τα «ντόπια» ψάρια

Για το θέμα μίλησε στο Mega και ο γνωστός ερασιτέχνης ψαράς - youtuber Χριστόφορος Ζάβρας (Zavras Fishing).

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Όπως εξήγησε αρχικά, οι λαγοκέφαλοι κάνουν ζημιά στους επαγγελματίες ψαράδες, καθώς καταστρέφουν τα δίχτυα, μιας και επιτίθενται στα ψάρια που βρίσκονται παγιδευμένα, αλλά και στους ερασιτέχνες, οι οποίοι θα αρχίσουν, όπως είπε, να αποθαρρύνονται, καθώς τσιμπάει πιο εύκολα, κι αυτό ίσως να φέρει ντόμινο αρνητικών συνεπειών και στα καταστήματα για αλιευτικά είδη.

Επίσης, τόνισε πως δεν κυνηγάει τους ανθρώπους. Αντίθετα, κυνηγάει λίγο τα μαλάκια, όπως χταπόδια.

Ο κ. Ζάβρας σημείωσε σχετικά με το είδος που έχει πλέον φέρει ανησυχία στον αλιευτικό κόσμο, πως «αν πας στον Σαρωνικό, πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ, να πας σε βάθος κάτω από τα 70 μέτρα για να μη βρίσκεις λαγοκέφαλους. Κοντά στην ακτή έως τα 50 μέτρα υπάρχουν πάρα πολλοί.

«Αν πάτε στα 20 μέτρα από την ακτή και κατεβάσετε ένα δόλωμα για καθετή (είδος ψαρέματος), μπορεί και τα δέκα που θα βγάλετε να είναι λαγοκέφαλοι» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως δεν κυνηγάει τα ντόπια ψάρια, όπως και εκείνα, αντίστοιχα, δεν κυνηγούν (ακόμα) τους λαγοκέφαλους.

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Το viral βίντεο με δόλωμα λαγοκέφαλο -Δείτε πώς κανιβαλίζουν και μέσα σε δέκα λεπτά αφήνουν μόνο τον σκελετό

Σε βίντεο που δημοσίευσε πριν από επτά χρόνια ο Χριστόφορος Ζάβρας ταξίδεψε στην Κύπρο, όπου το πρόβλημα είχε ξεκινήσει από τότε.

Όπως θα δείτε, δόλωσε έναν λαγοκέφαλο σε αγκίστρι και με το καλάμι του από βάρκα ξεκίνησε το ψάρεμα.

Μέσα σε δέκα λεπτά οι υπόλοιποι λαγοκέφαλοι άφησαν μόνο το κουφάρι.

Δείτε το viral στιγμιότυπο από το 2019﻿