Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας και εμπορίας κλεμμένου χαλκού στην Ομόνοια -Δύο συλλήψεις [βίντεο] - iefimerida.gr

Παράνομο χώρο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων εντόπισαν αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, έπειτα από επιχείρηση στην περιοχή της Ομόνοιας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 33 ετών, ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος καλωδίων χαλκού και μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 34χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε τη στιγμή που, με τη χρήση ειδικών εργαλείων, απογύμνωνε καλώδια για την ανάκτηση χαλκού. Παράλληλα, συνελήφθη ένας 33χρονος Έλληνας, ο οποίος εντοπίστηκε να κρατά βαλίτσα που περιείχε ποσότητα χαλκού και καλωδίων.

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Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν κλεπταποδόχοι και αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος από την επεξεργασία χαλκού, που προέρχονταν, κατά κύριο λόγο, από κλοπές. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος δεν διέθετε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, ενώ η επεξεργασία των καλωδίων γινόταν χωρίς τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά την έρευνα στον χώρο κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού, ποσότητα καθαρού χαλκού, πλήθος καλωδίων χαλκού, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας.

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και μετά από επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκε παράνομος χώρος επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων στην περιοχή της Ομόνοιας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε τη στιγμή που με τη χρήση ειδικών εργαλείων, απογύμνωνε πλήθος καλωδίων για την ανάκτηση χαλκού, καθώς και 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να κρατά βαλίτσα με ποσότητα χαλκού και καλωδίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν στην αποδοχή μεταλλικών αντικειμένων, προερχόμενων κατά κύριο λόγο από κλοπές, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονταν με τη χρήση ειδικών εργαλείων στον εν λόγω παράνομο χώρο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος στερείται άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, ενώ η επεξεργασία των καλωδίων πραγματοποιούνταν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος.

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Μετά από την έρευνα στον εν λόγω χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού,

ποσότητα καθαρού χαλκού,

πλήθος καλωδίων χαλκού και

μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.