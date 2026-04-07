Εργάσιμη ή ημιαργία η Μεγάλη Πέμπτη; Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα - iefimerida.gr

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας κατά την οποία αναχωρούν από την Αθήνα και τα αστικά κέντρα οι περισσότεροι εκδρομείς του Πάσχα.

Όμως, είναι μία ημέρα η οποία παραμένει εργάσιμη για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Όπως έχει διευκρινιστεί από τη ΓΣΕΕ, η Μεγάλη Πέμπτη (17/04) είναι εργάσιμη, ενώ η Μεγάλη Παρασκευή (18/04) είναι υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα.

Τι ισχύει από Μεγάλη Παρασκευή μέχρι Δευτέρα του Πάσχα

Τη Μεγάλη Παρασκευή, σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων, μέχρι τις 13:00. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες, που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν σε περίπτωση που η Μεγάλη Παρασκευή έχει χαρακτηριστεί αργία ή ημιαργία από διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, από τον κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Το Μεγάλο Σάββατο (19/04/2025) είναι εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους που νόμιμα απασχολούνται Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν έχει καθιερωθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, από κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Αναφορικά με την Κυριακή του Πάσχα (20/04/2025) ισχύει ο γενικός κανόνας της Κυριακής αργίας, δηλαδή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων.

Όσοι μισθωτοί απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες δικαιούνται τα παρακάτω:



αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν,

αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν,

αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό): Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν Κυριακή άνω των πέντε ωρών, δικαιούνται πρόσθετα και αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Τέλος, η Δευτέρα του Πάσχα (21/04/2025) είναι από τον νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις.