Έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοίξει 53 δικογραφίες -Τα ευρήματα του «ελληνικού FBI» - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στη χώρα μας.

Οι δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή για πολιτικά πρόσωπα φαίνεται να αφορούν ένα μικρό μόνο μέρος όσων υποθέσεων έχουν μπει στο «μικροσκόπιό» της.

Έχουν ανοίξει 53 δικογραφίες που σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις



Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοίξει 53 δικογραφίες που σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις, αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με όσες ερευνούσε πριν από περίπου έναν χρόνο.



Οι έρευνες όμως για όσους εκμεταλλεύτηκαν τη «χαλαρότητα» του συστήματος επί σειρά ετών, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ, δεν περιορίζονται μόνο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Τι δείχνουν τα ευρήματα του «ελληνικού FBI»

Σημαντικά είναι τα έως τώρα ευρήματα και του «ελληνικού FBI», το οποίο στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, κατόπιν εντολής του εποπτεύοντος εισαγγελέα Δημήτρη Γκύζη, διερευνά την ύπαρξη εγκληματικών οργανώσεων γύρω από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).



Μέχρι σήμερα ο εισαγγελικούς λειτουργός έχει υπογράψει περισσότερες από 170 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων υπόπτων, που αφορούν ποσά άνω των 11.000.000 ευρώ, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί τουλάχιστον δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν μέσω των ΚΥΔ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος. Υπό την εποπτεία του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι ελεγκτές εξετάζουν περιπτώσεις δικαιούχων που έλαβαν επιδοτήσεις άνω των 100.000 ευρώ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 5 πορίσματα έχουν διαβιβαστεί από την Αρχή στη δικαιοσύνη με πρόσωπα που φέρεται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις και διερευνώνται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και παράνομο πλουτισμό.