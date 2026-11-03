Κατερίνη: Έπαιρναν «μίζες» ακόμα και μέσα στην Πολεοδομία, εν ώρα εργασίας -Η έρευνα για αρχιτέκτονα μηχανικό που ξεσκέπασε το κύκλωμα - iefimerida.gr

Μια πολεοδομία που φέρεται να είχε μετατραπεί σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, με παράνομες οικοδομικές άδειες, προνομιακή διεκπεραίωση υποθέσεων και χρηματικά ανταλλάγματα, αποκαλύπτει η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κατερίνης, όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε στηθεί ένα οργανωμένο σύστημα παράνομων συναλλαγών με τη συμμετοχή τεσσάρων υπαλλήλων της υπηρεσίας και επτά ιδιωτών μηχανικών και επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου.

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Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 2ας Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Πιερίας, της Βέροιας και της Αθήνας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 11 ατόμων. Συνολικά, στην υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί 64 πρόσωπα, τα οποία φέρονται να είχαν επωφεληθεί από τη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Η έρευνα για αρχιτέκτονα μηχανικό που ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης στην Πολεοδομία Κατερίνης

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για αρχιτέκτονα μηχανικό, ο οποίος φέρεται να εισέπραττε από πολίτες ποσά της τάξης των 1.500 και 2.000 ευρώ, προκειμένου να χρηματίζει υπαλλήλους της Πολεοδομίας Κατερίνης.

Στόχος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ήταν η έκδοση παράνομων οικοδομικών αδειών, αλλά και αδειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε αυθαίρετα κτίσματα.



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Η αρχική πληροφορία τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση. Η έρευνα, ωστόσο, σύντομα πήρε ευρύτερες διαστάσεις.

Μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και την ανάλυση των συνομιλιών, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν συχνές επικοινωνίες του αρχιτέκτονα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης, οι οποίες σχετίζονταν με την κατά προτεραιότητα έκδοση διοικητικών πράξεων.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και σήμερα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει ένα οργανωμένο δίκτυο, με κοινό σκοπό τον παράνομο πλουτισμό μέσω της εκμετάλλευσης των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων.

Συνολικά, καταγράφηκαν 151 αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες τα μέλη της ομάδας φέρονται να ζήτησαν ή να έλαβαν χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα συνολικής αξίας 137.932 ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 4.760 ευρώ αντιστοιχούν σε ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ψυγείο, κινητό τηλέφωνο και έπιπλα.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα:

Σε 26 περιπτώσεις, για ενέργειες ή παραλείψεις που φέρονται να ήταν αντίθετες στα υπηρεσιακά καθήκοντα, ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν 39.401 ευρώ.

Σε 46 περιπτώσεις, για ενέργειες που ανάγονταν στα υπηρεσιακά καθήκοντα, καταγράφηκαν παράνομα ωφελήματα ύψους 44.482 ευρώ.

Σε 79 περιπτώσεις, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να αποκόμισαν 54.049 ευρώ, εκμεταλλευόμενα την υπαλληλική τους ιδιότητα.

Παράλληλα, για υπάλληλο του υπουργείου Ανάπτυξης διαπιστώθηκε η απαίτηση και λήψη 930 ευρώ σε έξι περιπτώσεις παράβασης υπηρεσιακών καθηκόντων, ενώ για ελεγκτή δόμησης καταγράφηκε παράνομο χρηματικό όφελος 100 ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι υπάλληλοι φέρονται να αξιοποιούσαν τη θέση τους στην Πολεοδομία, προκειμένου να προχωρούν είτε στην παράνομη ή παράτυπη έκδοση διοικητικών πράξεων είτε στην ταχύτερη και κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση οικοδομικών υποθέσεων.

Κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν οι ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, αναλάμβαναν να προσδίδουν τυπική νομιμότητα στις επίμαχες μελέτες και στα τοπογραφικά διαγράμματα, θέτοντας τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους.

Με τον τρόπο αυτό, τα παράνομα χρηματικά ανταλλάγματα εμφανίζονταν ως νόμιμες αμοιβές για τεχνικές μελέτες, ενώ οι ιδιώτες μηχανικοί φέρονται να απολάμβαναν προνομιακή μεταχείριση στις υποθέσεις των πελατών τους.

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Οι συναλλαγές, σύμφωνα με τα στοιχεία, πραγματοποιούνταν ακόμη και μέσα στα γραφεία της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας.

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, προκειμένου να μην εντοπίζονται οι παράνομες συναλλαγές.

Έκρυβαν τα χρήματα σε ατζέντες, φακέλους, φυλλάδια και τετράδια

Τα χρηματικά ποσά κρύβονταν σε ατζέντες, φακέλους, φυλλάδια και τετράδια, ενώ το ύψος των χρημάτων που απαιτούνταν υποδεικνυόταν ακόμη και με κινήσεις των δαχτύλων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν κωδικοποιημένη φρασεολογία, με τους εμπλεκόμενους να παραλείπουν ακόμη και το τελευταίο μηδενικό από τα χρηματικά ποσά.

Τα χρήματα παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, μέσω τρίτων προσώπων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις φέρονται να αποστέλλονταν με εταιρείες ταχυμεταφορών, με παραλήπτες συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι τα μέλη της ομάδας επιχειρούσαν να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων που φέρονται να αποκόμιζαν από τις παράνομες συναλλαγές.

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Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν μετρητά σε καθημερινές οικονομικές συναλλαγές, αλλά και για την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Παράλληλα, φέρονται να αξιοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, διοχετεύοντας χρήματα μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και μέσω εταιρειών τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε άρση τραπεζικού απορρήτου, ενώ εξετάστηκαν φορολογικά δεδομένα και οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων.