 Εσωτερική έρευνα για τυχόν ανάμειξη υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση του «Χωριάτικου» διέταξε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Εσωτερική έρευνα για τυχόν ανάμειξη υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση του «Χωριάτικου» διέταξε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής

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Απάτη με τους φούρνους «Χωριάτικο» / Φωτογραφία: Eurokinissi
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Τη διερεύνηση ενδεχόμενης συμμετοχής υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας καταστημάτων «Χωριάτικο» ξεκινά η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής, έπειτα από σχετική εντολή του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση απασχολεί τις αρμόδιες αρχές, καθώς εξετάζονται καταγγελίες και στοιχεία που αφορούν πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΑΑΔΕ προτίθεται να απευθυνθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις ανακριτικές αρχές, ζητώντας ενημέρωση για το εάν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να συνδέουν συγκεκριμένους υπαλλήλους της με την υπόθεση.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα αιτηθεί την αποστολή κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού που σχετίζεται με τις πληροφορίες περί πιθανής εμπλοκής στελεχών της Αρχής. Στόχος είναι να εξεταστούν όλα τα δεδομένα και να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχή υπαλλήλων στην υπόθεση.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ προχωρά σε έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, ώστε να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από οποιοδήποτε στοιχείο έχουν στην κατοχή τους, ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση με την κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος αλυσίδα λιανικής τροφίμων.

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Περαιτέρω, θα ζητηθεί εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σε σχέση με φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.

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