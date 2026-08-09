Πηγές Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας μετά τον σάλο για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο - Εξετάζεται η επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου - iefimerida.gr

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), στο πλαίσιο των εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της βάσει του ν. 4757/2020, έχει ήδη επιληφθεί του πρόσφατου περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακήνικο της Μήλου, όπως αναφέρουν πηγές της ΑΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ΑΠΑ προβαίνει στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι εφαρμοστέες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

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Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η παροχή εξηγήσεων από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια της Αρχής.

Παράλληλα, η ΑΠΑ επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του π.δ. 19/2009, μεταξύ άλλων ως προς τις αερομεταφορές με ελικόπτερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των πτήσεων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία περιοχών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως, ενδεικτικά, οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και λοιπές προστατευόμενες περιοχές.

Εισαγγελική παρέμβαση

Υπενθυμίζεται ότι το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media στο οποίο καταγράφεται ελικόπτερο να προσγειώνεται ανάμεσα σε λουόμενους στο Σαρακήνικο της Μήλου, ώστε οι επιβάτες του να βουτήξουν στη θάλασσα προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα.

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Τι λέει ο νόμος για τις προσγειώσεις ελικοπτέρων

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης χώρου για την προσγείωση ελικοπτέρου ακόμη και όταν ο χώρος αυτός δεν αποτελεί αδειοδοτημένο ελικοδρόμιο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009 προβλέπει τη δυνατότητα προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρου σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η πρόβλεψη αυτή, πάντως, δεν παρέχει γενική και απεριόριστη δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χώρου για την προσγείωση ελικοπτέρου. Η χρήση τέτοιου πεδίου υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πραγματοποίησή της μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αποκλείονται περιοχές στις οποίες ισχύει καθεστώς περιβαλλοντικής ή άλλης μορφής προστασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ