Ερέτρια: Σοβαρό τροχαίο -Ανετράπη αυτοκίνητο και διαλύθηκε [εικόνες] - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ερέτρια.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο άτομα τα οποία δεν τραυματίστηκαν. Με βάση όσα έγιναν γνωστά, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο ενώ κινούνταν στο ύψος του νεκροταφείου της Ερέτριας.

Το αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε σχεδόν διαλυμένο εκτός δρόμου.