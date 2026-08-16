 Ερέτρια: Συγκρούστηκαν ταχύπλοο με ιστιοφόρο, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Συγκρούστηκαν ταχύπλοο με ιστιοφόρο, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Σκάφος του λιμενικού
Σκάφος του Λιμενικού / Φωτογραφία αρχείου: INTIME / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν δύο ημεδαποί.

Από τη σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις επιβάτες του ταχύπλοου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ερέτρια ταχύπλοο ιστιοφόρο νοσοκομείο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ