Ερέτρια: Συγκρούστηκαν ταχύπλοο με ιστιοφόρο, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο - iefimerida.gr

Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν δύο ημεδαποί.

Από τη σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις επιβάτες του ταχύπλοου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.