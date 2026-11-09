Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρεις θέσεις εισηγητών -Έως τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - iefimerida.gr

Τρεις θέσεις Εισηγητών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού προκηρύσσει το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω ανοικτής διαδικασίας επιλογής υποψηφίων, με πενταετή θητεία.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους από τις 10 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος νομικής ή/και οικονομικής κατεύθυνσης, μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και τουλάχιστον οκταετή επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε αντικείμενο συναφές με θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού.

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Ως πρόσθετο προσόν συνεκτιμάται η άριστη γνώση και άλλων ξένων γλωσσών.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητη πενταμελή Επιτροπή Επιλογής. Η διαδικασία προβλέπει αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και προσωπικές συνεντεύξεις.

Η συνολική βαθμολογία μπορεί να ανέλθει έως τα 1.500 μόρια, εκ των οποίων έως 1.000 μόρια αφορούν την αξιολόγηση του ατομικού φακέλου και έως 500 μόρια τη συνέντευξη. Στη βαθμολόγηση του φακέλου λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών, η πρόσθετη γλωσσομάθεια και κυρίως η συναφής επαγγελματική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης σε Επιτροπή Ανταγωνισμού ή άλλη ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητες εποπτείας ή ρύθμισης της αγοράς.

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Οι επικρατέστεροι θα κληθούν σε συνέντευξη

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε ατομική συνέντευξη, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή Επιλογής θα υποβάλει στον υπουργό Ανάπτυξης αιτιολογημένο κατάλογο υποψηφίων, διπλάσιο σε αριθμό από τις προς πλήρωση θέσεις.

Οι Εισηγητές της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ιδιότητά τους συνεπάγεται αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, με τις προβλεπόμενες από τον νόμο εξαιρέσεις.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση giagtzidis@mindev.gov.gr, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, η επιλογή των τριών Εισηγητών συνδέεται με την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς υφίσταται μία κενή θέση, ενώ έχει λήξει η θητεία δύο ακόμη Εισηγητών, η οποία έχει παραταθεί αυτοδικαίως έως τον διορισμό των νέων.

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Η σχετική δαπάνη για την επιλογή των τριών Εισηγητών υπολογίζεται σε 56.100 ευρώ για το 2026 και σε 224.400 ευρώ ετησίως για τα επόμενα οικονομικά έτη 2027-2030, με την κάλυψή της να προβλέπεται από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Διαγωνισμός 475.020 ευρώ για τη φύλαξη του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης του κτιρίου της, διάρκειας τριών ετών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 475.020,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ενώ χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 383.081,29 ευρώ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η σύμβαση ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό συστήματος 543050, έως την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 15:00. Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης.

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ΑΠΕ - ΜΠΕ