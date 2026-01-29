Τηλεοπτικό συνεργείο δέχτηκε επίθεση on air από χούλιγκαν έξω από το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» - iefimerida.gr

Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του τηλεοπτικού σταθμού Star το βράδυ της Πέμπτης έξω από το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, άγνωστοι προσέγγισαν το συνεργείο και επιτέθηκαν τόσο στον εικονολήπτη όσο και στη δημοσιογράφο την ώρα του ρεπορτάζ έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία την Τρίτη (27/1).