Επίθεση σε υπάλληλο περιπτέρου στα Εξάρχεια -Τον τραυμάτισαν στο πόδι - iefimerida.gr

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε υπάλληλος περιπτέρου στα Εξάρχεια, νωρίς το βράδυ της Δευτέρας.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπάλληλος διακομίστηκε με τραύμα στο πόδι στο Ερυθρό Σταυρό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών από το Μπαγκλαντές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα πρόκειται για ληστεία.

Φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης στα Εξάρχεια