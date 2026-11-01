 ΕΛ.ΑΣ.: Επίθεση ομάδας 40-50 ατόμων σε αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια πορείας στο Νέο Ηράκλειο - iefimerida.gr
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ΕΛ.ΑΣ.: Επίθεση ομάδας 40-50 ατόμων σε αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια πορείας στο Νέο Ηράκλειο

ΑΠό τη συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο
Από τη συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Επίθεση από ομάδα περίπου 40-50 ατόμων σε αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκε το απόγευμα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης και πορείας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, για τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής το 2013, όπου σκοτώθηκαν δύο άντρες.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση μέσων απώθησης, με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση της έντασης και την ασφαλή συνέχιση της πορείας.

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   Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

   «Απογευματινές ώρες σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση από μέλη συλλογικοτήτων, εργατικών σωματείων και συνδικάτων στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το θανάσιμο τραυματισμό -2- ατόμων.

Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.
Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.

   Ομάδα περίπου 40-50 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος αστυνομικών διμοιριών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής που βρίσκονταν στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, προκαλώντας φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό.

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Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.
Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.

   Οι αστυνομικές δυνάμεις, ενεργώντας σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις υπηρεσιακές εντολές, επέδειξαν ψυχραιμία και επαγγελματισμό και κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων μέσων απώθησης, απέκρουσαν αποτελεσματικά τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση της έντασης και την ασφαλή συνέχιση της πορείας.

Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.
Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.

  Στη συνέχεια, τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση απομακρύνθηκαν από το σημείο και ενσωματώθηκαν στον κύριο όγκο της πορείας, η οποία επέστρεψε στο αρχικό σημείο συγκέντρωσης, όπου οι συμμετέχοντες αποχώρησαν προς διάφορες κατευθύνσεις».

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