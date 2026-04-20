Επίθεση σε υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας στα Εξάρχεια -Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων [εικόνες] - iefimerida.gr

Επίθεση από αγνώστους δέχτηκε υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας στα Εξάρχεια, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηνών, όλα έγιναν επί της Σόλωνος όταν το όχημα «διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)».

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές -Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Στο όχημα προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές χωρίς, όμως, να τραυματιστεί κάποιος εκ των δημοτικών αστυνομικών που απάρτιζαν τα κλιμάκια.

Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή ενώ για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ' αγνώστων προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

Δείτε εικόνες από τις ζημιές στο υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για την επίθεση σε όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας στα Εξάρχεια

«Κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, 18 Απριλίου, σημειώθηκε επίθεση εναντίον περιπολικού οχήματος της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Σόλωνος, στην περιοχή των Εξαρχείων. Το εν λόγω υπηρεσιακό όχημα διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές στο όχημα της υπηρεσίας, ενώ ουδείς εκ των δημοτικών αστυνομικών που απάρτιζαν τα κλιμάκια υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό. Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή από το σημείο. Για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ’ αγνώστων στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καθιστά απολύτως σαφές ότι το θεσμικό έργο των υπηρεσιών του, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Μεμονωμένα περιστατικά έκνομων συμπεριφορών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ούτε να αναστείλουν τη διεξαγωγή των συστηματικών ελέγχων».