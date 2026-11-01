 Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι -«Ο τρόπος που τα τοποθέτησαν αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο» - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι -«Ο τρόπος που τα τοποθέτησαν αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο»

Πλεύρης επίθεση γκαζακια
Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε τα ξημερώματα το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 02:15, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησής του.

Πλεύρης: Είχαν ανθρωποκτόνο δόλο

Ο Θάνος Πλεύρης απέδωσε την ενέργεια σε άτομα τα οποία αποκάλεσε «οπαδούς λαθρομεταναστών», ενώ υποστήριξε ότι ο τρόπος τοποθέτησης των εκρηκτικών μηχανισμών καταδεικνύει ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Μάλιστα, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τους δράστες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό. Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν».

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