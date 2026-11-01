Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι -«Ο τρόπος που τα τοποθέτησαν αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο» - iefimerida.gr

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε τα ξημερώματα το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 02:15, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησής του.

Πλεύρης: Είχαν ανθρωποκτόνο δόλο

Ο Θάνος Πλεύρης απέδωσε την ενέργεια σε άτομα τα οποία αποκάλεσε «οπαδούς λαθρομεταναστών», ενώ υποστήριξε ότι ο τρόπος τοποθέτησης των εκρηκτικών μηχανισμών καταδεικνύει ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Μάλιστα, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τους δράστες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό. Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν».