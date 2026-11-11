Επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία όπου στεγάζονται και δικηγορικά γραφεία στην Κυψέλη -Άγνωστο ποιος ήταν ο στόχος - iefimerida.gr

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην Κυψέλη, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, άγνωστοι τοποθέτησαν δύο γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να προκληθούν ζημιές στην πρόσοψη και στο εσωτερικό του ισογείου.

Οι Αρχές συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από τη γειτονιά ώστε να φτάσουν στον ή στους δράστες.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, στην πολυκατοικία υπάρχουν περίπου 30 διαμερίσματα, όπου στεγάζονται και αρκετά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με τον στόχο.