Επίθεση με γκαζάκι σε μπαρ στην Πάτρα, πώς έδρασαν οι άγνωστοι - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 26/10 στην Πάτρα, όταν αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε μπαρ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το tempo24.news, άγνωστοι τοποθέτησαν τον μηχανισμό έξω από το κατάστημα, επί της οδού Κανακάρη, και τον πυροδότησαν.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο κατάστημα, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός αποτελούνταν από ένα γκαζάκι και μία μαύρη κροτίδα.

Για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από την ΕΛΑΣ και την Πυροσβεστική, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες.