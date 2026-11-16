Κορωπί: Επίθεση σε διασώστη του ΕΚΑΒ από ομάδα Ρομά μέσα στο Κέντρο Υγείας καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ

Ένα ακόμη περιστατικό βίας σε βάρος εργαζομένου του ΕΚΑΒ σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου, όταν διασώστης δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30 με 21:00, κατά τη διάρκεια της απογευματινής βάρδιας. Πλήρωμα ασθενοφόρου είχε μεταβεί στο Κέντρο Υγείας για να παραλάβει μια γυναίκα, η οποία χρειαζόταν περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο και έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων ασθενοφόρων, αποφασίστηκε, έπειτα από συνεννόηση με τους γιατρούς και το Κέντρο Διαβίβασης, να μεταφερθεί με το ίδιο όχημα και δεύτερος ασθενής.

Όταν ο διασώστης ενημέρωσε τον γιο της γυναίκας ότι δεν ήταν δυνατόν να επιβιβαστεί και ο ίδιος ως συνοδός, καθώς θα παραλάμβαναν ακόμη ένα περιστατικό, εκείνος φέρεται να αντέδρασε έντονα και να τον έσπρωξε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε επίθεση από περισσότερα άτομα, τα οποία άρχισαν να τον σπρώχνουν και να τον προπηλακίζουν.

Ο εργαζόμενος του ΕΚΑΒ κατέληξε με σκισμένη στολή και τραυματισμένος, ενώ, εμφανώς αναστατωμένος από την επίθεση, αναγκάστηκε να καταφύγει στο εσωτερικό του Κέντρου Υγείας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετέφερε δύο ασθενείς παρά την επίθεση

Παρά την επίθεση που είχε δεχθεί, ο διασώστης επέστρεψε στα καθήκοντά του και μαζί με τη συνάδελφό του παρέλαβαν και τους δύο ασθενείς, τους οποίους μετέφεραν με το ίδιο ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Δεν μπορεί όλα να στηρίζονται στο φιλότιμο των διασωστών», επισημαίνεται στην καταγγελία του κ. Γιαννάκου, καλώντας τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και την Πολιτεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ασφάλεια του προσωπικού και για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό και οχήματα.

Η δήλωση Γιαννάκου:

«Άλλο ένα περιστατικό ξυλοδαρμού υγειονομικού. Ρομά επιτέθηκαν σε διασώστη του ΕΚΑΒ και τον κτύπησαν Σάββατο βράδυ στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Παρά την επίθεση, το ασθενοφόρο με πληρώματα και τον χτυπημένο συνάδελφο, μετέφεραν δύο ασθενείς με το ίδιο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περίπου στις 8:30 με 9 το βράδυ, κατά τη διάρκεια της απογευματινής βάρδιας του ΕΚΑΒ, διασώστης δέχθηκε επίθεση στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου από ομάδα Ρομά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλήρωμα ασθενοφόρου έφτασε στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου να παραλάβει γυναίκα Ρομά που χρειαζόταν περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο.



Επειδή όμως τα ασθενοφόρα δεν επαρκούν, αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με τους γιατρούς και το Κέντρο Διαβίβασης, να παραληφθεί και δεύτερος ασθενής.



Αυτό δυστυχώς συμβαίνει κατά κόρον. Λείπουν διασώστες, λείπουν ασθενοφόρα και τα πληρώματα αναγκάζονται πολλές φορές να μεταφέρουν δύο περιστατικά μαζί για να μη μένουν ασθενείς με τις ώρες στην αναμονή.



Όταν ο διασώστης ενημέρωσε τον γιο της γυναίκας ότι δεν μπορούσε να παραμείνει ως συνοδός, επειδή θα παραλάμβαναν δεύτερο ασθενή, εκείνος αντέδρασε και τον έσπρωξε. Ακολούθησε επίθεση και από άλλα άτομα Ρομά, οι οποίοι άρχισαν να τον σπρώχνουν και να τον προπηλακίζουν.



Ο συνάδελφος βρέθηκε με σκισμένη τη στολή του, κτυπημένος και τρομοκρατημένος. Κατέφυγε μέσα στο Κέντρο Υγείας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και έγιναν προσαγωγές.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα; Ο συνάδελφος, παρά την επίθεση που δέχθηκε, μαζί με τη διασώστρια του πληρώματος παρέλαβαν και τους δύο ασθενείς και τους μετέφεραν κανονικά στον Ευαγγελισμό.

Τέτοιοι μαχητές της Υγείας είναι οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Δέχονται λεκτικές επιθέσεις και απαξιωτικές συμπεριφορές ακόμη και από προέδρους πολιτικών κομμάτων.

Δέχονται σωματικές επιθέσεις πολλές φορές από πολίτες, όπως στο Κορωπί και παρά ταύτα με αυταπάρνηση κάνουν τη δουλειά τους.

Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ληφθούν μέτρα προστασίας των διασωστών; Πηγαίνουν να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη και καταλήγουν οι ίδιοι να χρειάζονται ιατρική φροντίδα.



Η διοίκηση του ΕΚΑΒ και η Πολιτεία οφείλουν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων. Δεν μπορεί όλα να στηρίζονται στο φιλότιμο των διασωστών».